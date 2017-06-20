Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali futbol müsabakaları başladı.

Turnuvanın açılışına Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, MASKF Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Van ve turnuvaya katılacak Kulüp yöneticileri ile antrenörler katıldı.

Turnuvanın başlama vuruşu yapmadan önce bir konuşma yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Yapılacak turnuvanın dostça ve centilmence geçmesini diliyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak amatör kulüplerimize verdiğimiz önemi sanırım belirtmemize gerek yok. Kulüplerimize vermiş olduğumuz desteklerin meyvesini en kısa sürede toplayacağımıza inanıyorum. Turnuvada mücadele edecek takımlara başarılar diliyorum” dedi.

Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat da turnuva ile ilgili bilgi vererek, şunları söyledi:

“Turnuvada 18 takım 4 grupta mücadele edecek. Gruplarında birinci ve ikinci olan takımlar çapraz eşleşme ile çeyrek finalde karşılaşacak. Çeyrek finalde galip gelen takımlar yarı final ve final müsabakası oynayacak.”

23.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali futbol müsabakaları Yeşiltepe 1 Nolu sahada Yeşilyurt Belediye Başkanı H.Uğur Polat’ın başlama vuruşu ile start aldı.