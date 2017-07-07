23.Yeşilyurt Kültür Kiraz ve Spor Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi ve İstanbul Yeşilyurtlular Derneği tarafından organize edilen 23. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalinin kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

Malatya Valiliği önündeki 15 Temmuz Şehitler Meydanında davul, zurna ve halk oyunları gösteriyle başlayan kortej Öğretmenevi önünde tamamlandı. Kortej yürüyüşüne, Yeşilyurt Kaymakam Vekili Vedat Yılmaz, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Malatya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Partilerin İl ve İlçe Başkanları ile Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu ve Meslek Örgütlerinin Başkanları, Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri Ağası Kahraman Kavuk, Mahalle Muhtarları, festival kapsamında düzenlenen sportif yarışmalara katılacak sporcular, Yeşilyurt Belediyespor Kulübü bünyesindeki takımların antrenörleri, sporcuları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Vatandaşlara dalbastı kiraz dağıtıldı

Kortej yürüyüşü sırasında Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve diğer katılımcılar vatandaşlara Yeşilyurt kirazı ikram edildi. Yurt içi ve yurt dışından turistik ziyaretler için Malatya’ya gelen gurbetçi vatandaşlarda korteje katılıp heyecan ve coşkunun hakim olduğu güzel anlara şahitlik ettiler. Gurbetçi vatandaşlar ile korteje katılanlar, telefon ve tabletleri üzerinden çeşitli sosyal ağlar aracılığıyla korteji takipçileriyle paylaştılar.

İnönü Caddesinde heyecan ve coşku bir arada yaşandı

Festivalin sportif etkinlikleri arasında yer alan Atlı Cirit Yarışmalarına katılacak Malatya Yazıhan Atlı Cirit ve Binicilik İhtisas Kulübü, Erzincan Atlı Cirit Kulübü, Erzurum Osmanlı Atlı Cirit Spor Kulübü ile Sivas Önder Atlı Cirit Spor Kulübü oyuncuları atlarıyla katıldıkları kortejde renkli görüntüler oluşturdu.

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle faaliyetlerine devam eden Yeşilyurt Alpler Geleneksel Okçuluk Kulübü oyuncuları, Osmanlı dönemini hatırlatan giyimleri ve taşıdıkları aletlerle dikkatleri üzerine çekerken, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştılar.

7.Uluslar arası Malatya Bisiklet Festivaline katılmak için yurt içi ve yurt dışından Malatya’ya gelerek Yeşilyurt İlçesinde kampa giren bisikletçilerde kortej yürüyüşünde yer alırken, Yeşilyurt Belediyesi Tiyatro Grubu oyuncuları da Hacivat-Karagöz kıyafetleriyle katıldıkları kortejde özellikle çocukların ilgisini çekti.

Görkemli bir kortej yürüyüşüne ev sahipliği yapan İnönü Caddesinde oldukça hareketli ve güzel anlar yaşandı. Yöresel kıyafetli halk oyunları ekiplerinin yanı sıra ilçeye özgü kıyafetleriyle korteje katılanların oluşturduğu atmosferle birlikte her geçen gün bütün alanlarda gelişen Yeşilyurt İlçesinin Türkiye sınırlarını aşarak dünya genelinde de tanınmasına olanak sağlandı.

“Kültürel ve sportif etkinliklerle festivale hazırız”

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, kortej yürüyüşüyle ilgili yaptığı konuşmada, sorunsuz geçmesi için aylardır yoğun bir tempoyla çalıştıkları 23.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivaliyle ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Cumartesi günü Çırmıktı Güreş Sahasında yapılacak açılış töreniyle festivalin başlayacağını paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, açılışa tüm vatandaşların davetli olduğunu hatırlatarak yürüyüşe katılanlara teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, festivalin bütün boyutlarıyla Malatya ve Yeşilyurt İlçesinin sosyal, kültürel, ekonomik, ticari ve sportif yönden değişime katkı sunacağını söyledi.

Polat, “ Bizim tek amacımız var o da, şehrimizin ve ilçemizin bütün güzelliklerini dünyaya en güzel şekilde yansıtmaktır. Festivallerde bu düşüncelerin hayata geçtiği önemli günlerdir. Bizde festivalimizin her yönüyle kentimizin tanıtımına katkı sağlaması için aylardır yoğun bir tempoyla çalıştık, hazırlıklar tamamlandı. Yeşilyurt’ta festivalimizin heyecanı ve coşkusu üst seviyede yaşanacak. Malatya’mızın dillere destan kayısısı, Yeşilyurt’un dünya çapındaki dalbastı kirazı başta olmak üzere tarihi ve kültürel zenginliklerimizi festivalimiz aracılığıyla tüm dünyaya en güzel şekilde tanıtmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. 8-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 23.Kültür, Kiraz ve Spor Festivalimize tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz “ dedi.

Festivalin resmi açılış ve protokol konuşmaları 8 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00’da Ahmet Atılgan Parkı Karakucak Güreş Sahasında yapılacak. Açılış töreninin ardından Halk Oyunları ekibinin yöresel oyunlar sergileyeceği festivalin ilk gününde Yeşilyurt Belediyespor Tekvando takımı ile Yeşilyurt Alpler Okçuluk Kulübü oyuncuları özel olarak hazırladıkları gösterilerini davetlilerin beğenisine sunacaklar.

Toplu sünnet ve toplu nikah töreni 8 Temmuz’da

Festival kapsamında Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünün gözetiminde, mahalle muhtarlarının da destekleriyle tertip edilen sünnet töreni çerçevesinde sünnet işlemleri tamamlanan 120’ye yakın çocuk ile dünya evine giren genç çiftler için düzenlenecek Toplu Sünnet ile Toplu Nikah töreni 8 Temmuz Cumartesi günü saat 12:00’de Çırmıktı Ahmet Atılgan Parkında yapılacak. Törenler öncesinde Çırmıktı Ahmet Atılgan Parkında Mevlid-i Şerif okunacak.

Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri 9 Temmuz saat 12.00’de

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl toplam 50 Bin TL. para ödülünün dağıtılacağı Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri 9 Temmuz Pazar günü saat 12.00’de Çırmıktı Güreş Sahasında yapılacak. Büyük bir heyecana sahne olacak müsabakalara Malatya ve çevre illerden çok sayıda güreşçi katılacak.

“Ata sporumuz atlı cirit yarışmaları heyecanı yaşanacak”

Her yıl olduğu gibi festivalin en önemli organizasyonlarından olan ata sporumuz Atlı Cirit Yarışmaları ise 7 ile 8 Temmuz günleri arasında MAŞTİ yanındaki alanda saat 17:00’de gerçekleşecek.

Akıl oyunları arasında önemli bir yere sahip masa tenisi sporunun toplumda yaygınlaşması amacıyla festival kapsamında yer verilen Ulusal Masa Tenisi Turnuvasına Elazığ, Bitlis, K.Maraş, Ağrı, Tokat, Sivas, Adıyaman, Ankara, Van, Samsun ve Malatya’dan çok sayıda sporsunun katılımıyla 7 ile 9 Temmuz Günleri arasında Tecde Spor Salonunda yapılacak.

Sokak basketbolu heyecanı yaşanacak

Malatya Park AVM’nin otopark alanına kurulan basketbol sahasında 4’er kişiden oluşan toplam 10 takım arasında yapılacak Sokak Basketbolu karşılaşmalarında farklı bir heyecan yaşanacak.

Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliği ile düzenlenen futbol turnuvasının final maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 15.00’de Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanacak.

Malatya Valiliği, Yeşilyurt Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yeşilyurt Kent Konseyi ve Bisiklet İl Temsilciliğinin ortaklaşa düzenledikleri 7.Uluslararası Malatya Bisiklet Festivali 70’a yakın bisiklet ve doğa tutkununun katılımıyla 9 Temmuz’da sona erecek. Doğa tutkunları sırasıyla Bakırcılar Çarşısı, Kayısı Pazarı, Battalgazi İlçesindeki tarihi mekanlar, Akçadağ Levent Vadisi, Darende Somuncu Baba Külliyesi, Gürpınar Şelalesi, kanyon ve kudret havuzunu ziyaret edecekler.

23.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalin sportif etkinliklerinde dereceye giren takım ve sporculara ödülleri 9 Temmuz Pazar günü saat 18:00’de Çırmıktı güreş sahasında düzenlenecek ödül töreniyle takdim edilecek.

23.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivaliyle ilgili bütün etkinlikler ve haberler www.yesilyurtfestival.com adlı siteden takip edilebilecek.