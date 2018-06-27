24. Kiraz festivali yapılacak

Bu yıl 24 ’ncüsü düzenlenecek olan Kültür, Kiraz ve Spor Festivali etkinliğinin basın toplantısı yapıldı. Toplantıya Yeşilyurt Kaymakamı, Ali Sakar Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Başkanı ve kurum müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Ali Sakar, "24. Kültür, kiraz ve spor festivali için bir araya geldik. Festivalimizde birçok etkinliğimiz olacak. Toplu nikah ve sünnet törenleri ile ata sporlarımızın canlı tutulmasa kadar birçok etkinliğe yine ev sahipliği yapmış olacağız” dedi. Festival Etkinliği hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise "İlk açılış programlarını 12 Haziran Salı günü, en iyi kiraz ve en iyi kiraz bahçesi yarışması ile başlattık. Ardından 19 Haziran Salı günü Yelşiltepe spor sahasında U 17 kategorisinde futbol turnuvasının startını vermiştik. Yarın ise Kortej yürüyüşü ile festivalimizi başlatmış olacağız. Yarın kapalı çarşı önünden Malatya Park Alış veriş merkezine kadar bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Gerçekleştireceğimiz bu yürüyüşte, cadde boyunca vatandaşlara kiraz ikramımız olacak. Yürüyüşte ayrıca yerel ve ulusal sporcular ile basın temsilcilerimiz olacak. Gerçekleştirilecek olan yürüyüşümüzün hemen ardından, sünnet olan çocuklarımıza sünnet hediyesi vereceğiz. Yine 10 çiftimizin nikahını kıyacağız. 29 Haziran Cuma günü saat 10 da Soykan Parkında fotoğraf sergisi açılışımızı gerçekleştireceğiz. Aynı gün saat 14:00’da Yeşiltepe’de, futbol turnuvasının ödül törenini yapacağız. Saat 16.00’da ise, Atlı cirit müsabakaları yapılacak. Burada atlı cirit takımları dört gruptan oluşacak. Gruplar Erzincan, Sivas, Erzurum ve Malatya takımları olarak yarışacak. 30 Haziran saat 10.30’da Çırmıktı mahallesinde bulunan güreş sahasında açılış ve protokol konuşmaları olacak. 1 Temmuz Pazar günü Güreş müsabakalarımızın final müsabakaları ve ardından ödül törenleri yapılacak. Güreş müsabakalarımıza, Adıyaman, Artvin, Adana, Antalya, Amasya, Ankara başta olmak üzere birçok ilimizden yoğun katılım var. Güreş Alanında Yeşilyurt olarak da iddialıyız. Güreş ağamız Adil Nalbant, güreşte 60 bin TL’ye yakın ödül vereceğini ifade etti. Son olarak evlenen ve sünnet olan kardeşlerimizin mutluluğu adına Malatya Büyükşehir Belediyesi yan tarafında konser etkinliği düzenleyeceğiz ”ifadelerini kullandı. Halkımız birlikteliğine ve berberliği ile bu anlamda ki mutluluğuna destek olacaklarını ifade eden Çınar, "Yeşilyurt belediyesi olarak birçok sloganımız var. Bu sloganlardan en önemlisi de hepimiz için olması ve hepimizin mutluluğu. ‘Yeşilyurtluyum, mutluyum’ sloganından sonra hedefimiz bütün Yeşilyurtluların Mutlu olması. Bunun içinde vatandaşlarımızın birlikte hareket etmeleri, bir olmaları, aynı yöne bakabilmeleri ve kendilerini toplumu ile barışık hissetmeleri önemli. Bu anlamda gerçekleştirilen bu festivalin buna katkıda bulunacağı inancındayız” şeklinde konuştu.