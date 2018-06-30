24. Yeşilyurt Kültür, Kiraz Ve Spor Festivali başladı

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kaymakamlığı ve İstanbul Yeşilyurtlular Dernek Başkanlığı tarafından tertip edilen 24. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali’nin açılışı gerçekleştirildi.

Çırmıhtı Ahmet Atılgan Parkı önünde çalınan davullar, çekilen halaylar ve mehteran takımının özel gösterisiyle başlayan festivalde ilk olarak konuşan İstanbul Yeşilyurtlular Dernek Başkanı Mehmet Zeki Akıncı, dernek olarak sosyal faaliyetlere sürekli destek verdiklerini belirterek, “Bu kapsamda Yeşilyurt İlçemizin, dalbastı kirazımızın ve diğer kültürel zenginliklerimizin tanıtılmasında önemli bir araç olan festivalimizin başarılı geçmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, ‘Mutlu İnsanların Şehri, Yeşilyurt’ sloganına uygun etkinliklerle her anı hareketli ve renkli geçecek olan 24. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalini gerçekleştirmenin onurunu yaşadıklarını ifade ederken, festival aracılığıyla Yeşilyurt markasını dünyaya tanıttıklarını ifade etti.

Festival için Yeşilyurt’a gelen tüm katılımcılara teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Geleneksel hale gelen Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalinin 24. düzenlemenin onurunu yaşıyoruz. Festival nedeniyle ülkemizin birçok kentinden gelen değerli misafirlerimizi Yeşilyurt’ta ağırladığımız için çok mutluyuz. İlçe Kaymakamlığımız, Yeşilyurtlular Derneği ve Yeşilyurt Belediyesi olarak diğer şehirlere ve ilçelere örnek olması gereken bir festivali sizlerle buluşturduğumuz için sevinçliyiz. Festivaller sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, insanları birbirlerine kaynaştıran, buluşturan ve hep birlikte bir arada olmasını sağlayan önemli etkinliklerdir. Bizlerde kentimizin ve ilçemizin tanıtılmasında önemli bir yere sahip festivalimizin sosyal ve sportif etkinlikle dolu dolu yaşıyoruz. Tüm Malatyalıların festival heyecanını yaşaması adına etkinliklerimizi farklı alanlarda yapmaya gayret ettik. Dört yıl içerisinde festivalimizin ulusal ve uluslar arası boyutlara taşınması, halkımızla iç içe, geniş kapsamlı organizasyonlarla bölgemize, kentimize ve şehrimizin gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak her alanda halkımıza kaliteli, verimli hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Bir önceki dönem Belediye Başkanlığımızı yapan Hacı Uğur Polat Başkanımızın döneminde festivalimizin içeriğini zenginleştirildi, bizlerde göreve geldiğimiz günden beri festivalimiz başta olmak üzere diğer hizmetlerimizin kaliteli olması adına elimizden gelen çabayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Bütün hizmetlerimizin aksamadan devam etmesi için 7/24 esasıyla çalışıyoruz. Malatya’nın en hızlı gelişen ilçesi olan, mutlu insanların yaşadığı Yeşilyurt’umuzun gelişmesi, geleceğe daha güvenle bakması adına milletimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.’Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt’ sloganımıza uygun olarak düzenlediğimiz tüm etkinliklerimizin güzellikler ve huzur içerisinde geçmesi için çalışıyoruz. Ferhat Göçer konseriyle tamamlayacağımız festivalimiz kentimiz ve ilçemizin tüm güzelliklerinin ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Ayrıca geçen yıl ki Karakucak Güreşlerinde 2018 yılı Güreş Ağası olarak seçilen Malatya ve Yeşilyurt’un tanınmış işadamlarından Mehmet Nalbant’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum” dedi.

“Festivalimizde emeği geçen herkesi kutlarım”

Kiraz festivalinin Malatya ve Yeşilyurt’un tanıtımına büyük katkı sağladığını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “ Kiraz festivali hepimiz için çok önemli, kirazımız kayısımızdan sonra eşsiz aroması ve tadıyla eşi olmayan bir meyvemizdir. Kirazın haricinde ata sporumuz karakucak güreşlerimiz bu bölgemiz için ayrı bir önem taşımaktadır, bunları yaşatmak ve tanıtmak için bu tür festivallerin önemlidir. Festivalimizin düzenlenmesinde emeği geçen İlçe Kaymakamlığımıza, Yeşilyurt Belediyemize ve İstanbul Yeşilyurtlular Dernek Yönetimine teşekkür ediyorum. Organizasyonların sorunsuz geçmesi için büyük çaba sarf eden Yeşilyurt Belediye Başkanımız ve ekibine ayrıca şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’da, 24.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalinde olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, “24 yıldır devam eden festivalin düzenlenmesinde emeği geçen hayatta olan veya hayatını kaybeden Belediye Başkanlarımız başta olmak üzere katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Festivaller şehirlerin ekonomik ve sosyal yönden gelişimine ivme kazandırmaktadır. Kayısımız, kirazımız, vişnemiz başta olmak üzere şehrimize özgü diğer tarımsal ürünlerimizin tanıtımını tek bir elden yaparak Malatya’nın ekonomik ve sosyal yönden gelişimine ivme kazandırılması gerekmektedir, bizlerde bu konuda elimizden gelen desteği vermeye hazırız” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ise, Malatya’nın ünlü kayısısı ve kirazı başta olmak üzere tüm güzelliklerinin tanıtılmasında festivalin önemli olduğunu ifade ederek, “Birçok etkinliği içerisinde barındıran, farklı sanatçılarımızın konser vereceği, sportif gösteriler ve etkinliklerin olduğu, ata sporumuz olan karakucak güreşlerimizin gelecek nesillere aktarılması gibi önemli bir işlev gören festivalimizi kentimizin ve ilçemizin bütün yönleriyle tanıtılması için çok önemli görmekteyiz. İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen çok değerli misafirler ve işadamlarımız bulunuyor. Malatya’da doğup iş hayatını İstanbul’da sürdüren ve şehrimizde düzenlenen bu tür etkinliklere destek ve güç veren işadamlarımızın sayısını mutlaka artırmalıyız. Festivaller buluşma ve toplanma günleridir, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerekiyor. Yeşilyurt İlçemizde artık geleneksel hale gelen festivalin düzenlenmesinde destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” sözcüklerini kullandı.

“Festival, Çırmıhtı’yı Türkiye’nin birçok kentiyle buluşturuyor”

Hayatını kaybeden 2018 yılı Karakucak Güreşleri Ağası Mehmet Nalbant’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini paylaşarak konuşmasına başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise, “Kiraz festivalimizin geçmişten bugüne kadar düzenlenmesinde emek sarf eden, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çırmıhtı’nın gelini olarak festivalin ev sahipliğini yapmaktayım. Bizleri bir araya getiren, bütün duyguların ortaklaşa yaşanmasına vesile olan, Çırmıhtı’yı Çırmıhtı’larla buluşturan, Çırmıhtı’yı İstanbul, Ankara ve ülkemizin birçok kentiyle buluşturan festivalimizde değerli hemşerilerimizle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Bu yıl ki festivalin düzenlenmesinde emeği geçen başta İlçe Kaymakamlığımıza, Yeşilyurt Belediye Başkanımıza, Mehmet Nalbant’ın hayatını kaybetmesiyle 2018 yılı Güreş Ağalığını alan Adil Nalbant’a, hayırsever işadamımız İstanbul Yeşilyurtlular Dernek Başkanımız Zeki Akıncı başta olmak üzere olmak üzere katkı ve destek veren kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Yeşilyurt marka değerini artıran bir ilçedir”

Vali Vekili Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar ise, “Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivaliyle birlikte Yeşilyurt’umuz sadece sanayisi, ticareti ve tarımsal faaliyetleriyle değil aynı zamanda sanatsal ve kültürel etkinlikleri, spora ve sporcuya vermiş olduğu değer ve katkılarıyla birlikte Türkiye’de artık ulusal anlamda marka bir ilçe haline gelmiştir. Bu marka değeri de önümüzdeki yıllarda artarak devam edecektir. Festivaldeki en büyük amacımız; sadece dalbastı kirazımızı tanıtmak değil aynı zamanda tarımsal ve tarihsel değerlerimizi canlı tutabilmek, örf ve adetlerimizi geleceğe taşıyabilmektir” diye konuştu.

Toplu nikah ve toplu sünnet töreni gerçekleşti

Çırmıhtı Ahmet Atılgan Parkında verilen öğlen yemeğinden sonra şehitler için okunan Kur’a-ı Kerim Tilaveti, dualar ve ilahilerle manevi bir hava oluştu. Yapılan duaların ardından toplu nikah ve toplu sünnet törenleri gerçekleşti. Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü kontrolünde, mahalle muhtarları ve duyarlı vatandaşların destekleriyle düzenlenen toplu nikah töreninde 10 çift dünya evine girdi.

Nikah şahitliklerini Vali Vekili Ali Sakar, Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit ile 2018 yılı Güreş Ağası Adil Nalbant yaptığı genç çiftlere çeyrek altın ile Yeşilyurt Belediyesinin sosyal sorumluluk faaliyetlerinden “Bir Yastıkta” projesi kapsamında hazırlanan hediye paketleri takdim edildi.

Festival kapsamında sünnet işlemleri tamamlanan çocuklarda Yeşilyurt Belediyesi tarafından hediye edilen elbiseleriyle geldikleri alanda renkli görünler oluşturdular. Çocukların kirveliklerini yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile diğer kirveler çocuklara çeyrek altın ile Yeşilyurt Belediyesi tarafından hazırlanan özel hediyelerini takdim ettiler.

Ahmet Atılgan Parkı Güreş sahasında gerçekleşen açılış törenine, Vali Vekili Ali Sakar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kâhtalı, MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Baro Başkanı Enver Han, 2018 Yılı Güreş Ağası Adil Nalbant, kurum, kuruluş ve meslek örgütlerinin temsilcileri, mahalle muhtarları, yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.