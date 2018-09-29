240 metre yüksekte nefes kesen yürüyüş

Malatya'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Levent Vadisi Uluslararası Doğa Sporları Festivali'nde slackline gösterisi büyük beğeniyle izlendi. Yerden 240 metre yükseklikte gerçekleştirilen gösteriler nefes kesti.

Akçadağ Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Levent Vadisi Uluslararası Doğa Sporları Festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. ABD'deki Büyük Kanyon'a benzetilen ve 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarının yer aldığı Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi'nde bu yıl da festival kapsamında Slackline Türkiye Ekibi yüzlerce metre yükseklikte gerçekleştirdiği ip üzerinde yürüyüş ile nefesleri kesti.

Slakcline Türkiye ekibi üyesi Nuri Kayserilioğlu, festival için Akçadağ ilçesine geldiklerini belirterek "Geçen yıl Levent Vadisi Uluslararası Doğa Sporları Festivali'nde İsviçreli slackline (denge sporu) sporcusu Samuel Volery, yerden 240 metre yükseklikteki Levent Vadisi'nde gevşek ip hattı üzerinde bin 210 metre yürüyüş gerçekleştirerek dünya rekoru kırmıştı" dedi.

Bu yıl da 500 metre ile Türkiye rekoru için çalıştıklarını belirten Kayserilioğlu, "Levent Vadisi inanılmaz bir potansiyele sahip bir yer. Hem turistlik, hem sportif açıdan potansiyele sahip bir bölge. Her geçen yıl daha da iyi işler yapıldığını görüyoruz. Bir aksilik olmaması durumunda önümüzdeki yıl da davet edildiğimiz takdirde festivale katılmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kayserilioğlu, 3'ü yabancı ülkelerden olmak üzere 13 kişilik bir ekiple Levent Vadisinde bulunduklarını belirterek, gösterilerin süreceğini ifade etti.