28 Şubat postmodern darbesi

Parti binasında düzenlediği basın açıklamasında 28 Şubat’a tepki gösteren Oğuzhan, “Bin yıl sürmesi tasarlanan, binlerce insanımızı zindanlarda çürüten, on binlercesini işsiz bırakan, milletin evlatlarını birbirine düşürmek için çalışma grupları kurup kaos ve iç savaş tasarlayan darbeciler, bunları yaparken de milletimizin cebinden milyarlarca dolar parayı buharlaştırarak ülkemizde adeta bir terör havası estirmişlerdir. Bilim ve hikmet yuvası olması gereken üniversitelerimizde orta çağı cadı avcıları gibi başörtülü öğrenci avına çıkan üniversite hocaları ikna odaları kurarak başörtülü kız öğrencileri inanç ve değerlerinden uzaklaştırmak istemişler kendilerine itaat etmeyenleri üniversitelerden atmışlardır. Muhafazakar medya üzerinde ciddi baskılar yapılarak halkın haber alma özgürlüğü engellenmiştir. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sadece şiir okuduğu için 28 Şubat cuntacıları tarafından hapse mahkum edilmiştir. Orduda milli ve yerli subayların irticai faaliyetlere karıştığı yalanı ile ordudan ihraç edilmeleri ve yerlerine FETÖ’cü subayları terfi ettirilmesi ile bir yerde 15 Temmuz darbesinin alt yapısı hazırlanmıştır. 28 Şubat döneminde Anadolu sermayesinin önü kesilerek yeşil sermaye damgası vurulmuş darbeci medya aracılığı ile bu yerli ve milli şirketlerin listesi gazetelerde yayınlanmış ve halkın bu şirketleri boykot etmesi istenmiştir. Farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğu gerçeğine inat tek tip giyinen, sadece kendileri gibi düşünenlere yaşam hakkı tanıyıp toplumun geniş kitlelerini görmezden gelen bu yapı Türkiye’yi içine kapatıp kendi içinde çatıştırmak istemiştir” şeklinde konuştu.

28 Şubat darbesine en güzel cevabı milletin 2003 yılında AK Partiyi iktidara taşıyarak verdiğini belirten Oğuzhan, “Milletimizi dışarıdan çökertemeyen yapılar bizi laik/anti-laik biçiminde bölmeye, birbirimize düşürmeye çalıştılar ancak muvaffak olamadılar. Cumhuriyet mitingleri adı altında illegal örgütler ile ele vererek halkı birbirine düşürmeye çalıştılar. Biz AK Parti Kadın Kolları olarak 28 Şubat cuntacılarından hesap sorulmasının takipçisi olmaya devam edeceğiz.28 Şubat’ın insanlarımızda, kadınlarımızda açtığı yaraları iyileştirmek için çabalamaya devam edeceğiz.28 Şubatı ve diğer darbeleri unutmadık, unutturmayacağız” diye konuştu.