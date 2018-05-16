Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 12:18

2.amatörde play-off programı belli oldu

Malatya 2.

2.amatörde play-off programı belli oldu

16 Mayıs 2018 12:18

Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off fikstürü belirlendi.


Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) binasında gerçekleştirilen kura çekiminde ilk maçların 20 Mayıs Pazar günü oynanacağı belirlendi.


Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde normal sezonun sona ermesinin ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Malatya İdmanyurdu, Çöşnük Gençlikspor, Yeni Balabanspor ve Hekimhanspor, 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne çıkabilmek için play-offta mücadele etme hakkını kazandı. Lig statüsüne göre oynanacak olan karşılaşmalar sonunda 2 takım Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne yükselecek. Kura çekimini değerlendiren MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, fikstürü kulüplerin aldıkları ortak karara göre belirlediklerini belirtti. Özdemir, çekişmeli ve zevkli mücadelelerin olduğu bir sezonu geride bıraktıklarını ifade ederek, “ Gruplarında ilk iki sırayı alan dört takımımıza da başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Play-off’a kalan kulüplerimiz, güzel ve güzide kulüplerimiz. Ligde iyi mücadele ettiler. İyi olanın ve hak edenin bir üst lige çıkmasını temenni ediyorum” diye konuştu.


Play-off fikstürü şöyle: 20 Mayıs Pazar 16.00 Çöşnük Gençlik-Malatya İdmanyurdu, 16.00 Yeni Balabanspor-Hekimhanspor, 23 Mayıs Çarşamba 16.00 Hekimhanspor-Çöşnük Gençlikspor, 16.00 Malatya İdmanyurdu-Yeni Balabanspor, 27 Mayıs Pazar 16.00 Çöşnük Gençlik-Yeni Balabanspor, 16.00 Hekimhanspor-Malatya İdmanyurdu




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç