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24 Mayıs 2018 13:41

2.Amatörün şampiyonları belli oldu

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2.Amatörün şampiyonları belli oldu

24 Mayıs 2018 13:41

Amatör Büyükler play-off grubunda oynanan ikinci hafta maçları sonunda 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne yükselen iki takım belli oldu. İkide 2 yapan takımlar Malatya İdmanyurdu ile Hekimhan Belediyespor gelecek sezon bir üst ligde mücadele etmeye hak kazandı.


Malatya Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde normal sezonun tamamlanmasının ardından bir üst lige yükselecek takımların belli olacağı Play-off grubunda ikinci hafta karşılaşmaları oynandı. Alınan sonuçlara göre 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne yükselen iki takım Malatya idmanyurdu ve Hekimhanspor oldu. Yeşiltepe 1’nolu sahada oynanan karşılaşmada Hekimhanspor, Çöşnük Gençlikspor’u 3-1 mağlup ederek, puanını 6’ya yükseltti. Yeşiltepe 3’nolu sahada oynanan karşılaşmada ise Malatya İdmanyurdu, Yeni Balabanspor’u 12-0 mağlup etti ve 6 puana ulaştı. Play-off grubunda son maçlar 27 Mayıs Pazar günü oynanacak. Son haftada 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne yükselen Malatya İdmanyurdu ile Hekimhanspor, her iki maçlarını kaybeden Çöşnük Gençlikspor ile Yeni Balabanspor karşı karşıya gelecek.




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