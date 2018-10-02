2.Genç Yetenekler Sanat Buluşması başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen “Genç Yetenekler Sanat Buluşması'nın bu yıl ikincisi start aldı.

Buluşma kapsamında, yurtiçi ve yurtdışından toplam 64 eser görücüye çıktı. Genç Yetenekler Sanat Buluşması'nda 6 dalda workshoplar düzenleniyor.

64 eser sergileniyor

Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nden başlayan “2. Genç Yetenekler Sanat Buluşması” kapsamında 64 eserin yer aldığı sergi açıldı. Serginin açılış törenine Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gencay, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu ile şube müdürleri ve sanatçılar katıldı.

Malatya Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, sanatın insan yaşamındaki önemine dikkat çekerek, düzenlenen serginin takdire şayan olduğunu belirtti.

Torun, çeşitli üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinden katkılar alındığını da kaydederek, genç yetenekler buluşmasına emek veren başta sanatçılar olmak üzere herkesi tebrik ettiğini kaydetti. Daha sonra açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi.

Sergi 2 hafta sürecek

2.Genç Yetenekler Sanat Buluşması'nda çömlek yapımı, linol baskı, yağlı boya resim, tezhib, ebru ve çocuklar için kil şekillendirme dallarında workshoplar düzenleniyor.

Sergi, 2 hafta sürecek etkinlik ücretsiz olarak ziyaret ediliyor.