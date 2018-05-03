30 bin öğrenciye kitap fuarı hediye çeki

Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor.

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ‘Ah Kudüs’ temasıyla 7’incisi düzenlenen Anadolu Kitap Fuarında öğrencilerin istedikleri kitabı rahatlıkla alabilmeleri için ‘Hediye Kitap Kampanyası’ düzenlendi. Hayırsever iş adamlarının ve kurumların desteğiyle Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okullara 30 bin adet hediye kitap çeki dağıtıldı. Öğrenciler, hediye kitap çeki ile kitap fuarında istedikleri kitabı almaları ve sevdikleri yazarlara kavuşmaları sağlanıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, okullara 30 bin adet hediye kitap çeki teslim edildiğini belirterek bir kitap fuarı olmanın ötesinde fuar süresince şehirde oluşturduğu kültür havası ile de Türkiye’nin en büyük kitap fuarları arasındaki yer aldıklarını söyledi.

Hediye Kitap kampanyası kapsamında öğrencilerin istedikleri kitaba daha kolay ulaşabileceklerini söyleyen Akın, tek amaçlarının öğrencileri daha fazla kitapla buluşturmak ve okuma sevgisi kazanmalarını sağlamak olduğunu belirti.