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4 büyüklerin belalısı Evkur Yeni Malatyaspor

Süper Lig’de ikinci sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor 2 sezon içerisinde karşılaştığı 4 büyük takımdan da puan almayı başardı.

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor 2 sezon içerisinde karşılaştığı 4 büyük takımdan da puan almayı başardı.


10. sırada bitirdiği geçen sezon sahasında oynadığı maçlarda büyük takımların korkulu rüyası olan sarı-kırmızılılar, bu takımlar karşısında aldığı sonuçlarla ligin gidişatına az da olsa etki etmişti. Erol Bulut'un talebeleri geçen sezon Malatya'da oynadığı maçlarda Galatasaray'ı 2-1, Trabzonspor'u ise 1-0 mağlup ederken, Beşiktaş'la ise 0-0 berabere kalmıştı.


Malatya temsilcisi, bu sezona ise 4 büyüklerden geçen sezon puan alamadığı tek takım olan Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek başladı. Ligin 2. haftasında seyircisi önünde karşılaştığı Fenerbahçe'yi iyi oyunla 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, böylelikle 2 sezon içerisinde 4 büyük takımın tamamından puan almayı başarmış oldu.


Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş'tan da puan alarak bu istatistiklere bir yenisini daha eklemek istiyor.

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