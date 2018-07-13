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13 Temmuz 2018 15:40

4. kattan düşen genç toprağa verildi

KKTC’de kaldığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi öğrencisi Abdulvahap Önal dualarla defnedildi.

4. kattan düşen genç toprağa verildi

13 Temmuz 2018 15:40


KKTC’de özel bir üniversitede okuyan 25 yaşındaki Abdulvahap Önal, kaldığı dördüncü kattaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.


Malatya’nın tanınmış avukatlarından Halis Önal’ın da oğlu olan Abdulvahap Önal’ın cenazesi bu gün şehir mezarlığında cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Önal’ın cenazesine Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Baro Başkanı Enver Han, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Şevket Keskin ve yakınları katıldı.




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