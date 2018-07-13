4. kattan düşen genç toprağa verildi

KKTC’de özel bir üniversitede okuyan 25 yaşındaki Abdulvahap Önal, kaldığı dördüncü kattaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.

Malatya’nın tanınmış avukatlarından Halis Önal’ın da oğlu olan Abdulvahap Önal’ın cenazesi bu gün şehir mezarlığında cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Önal’ın cenazesine Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Baro Başkanı Enver Han, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Şevket Keskin ve yakınları katıldı.