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20 Haziran 2017 15:38

4 mahallenin grup yolu asfaltlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi 4 mahallenin ulaşımını sağlayan grup yolunu asfaltladı.

4 mahallenin grup yolu asfaltlandı

20 Haziran 2017 15:38


Malatya Büyükşehir Belediye uzun yıllardır kangren haline dönüşmüş yol sorunlarını çözmeye devam ediyor. Battalgazi ilçesine bağlı Üçkaya, Zendin ile Yukarı ve Aşağı Karagöz Mahallerinin ulaşımını sağlayan grup yolunu etap etap yapan Büyükşehir Belediyesi son etabı da tamamlayarak yolu asfaltladı.


8.5 kilometrelik grup yolunu 4 metreden 10 metre genişliğine çıkaran Büyükşehir Belediyesi, keskin virajların ortadan kaldırıldığı, engebeli arazilerin düzeltildiği, toprak kaymalarına karşı perde duvarların yapıldığı yolun son olarak 2.1 kilometrelik bölümü de genişletip, standartlara uygun hale getirdikten sonra sıcak asfalt ile kaplayarak hizmete açtı.


Büyükşehir Belediyesi genişletilen grup yolunun 3.3 kilometrelik bölümünü de sathi asfalt ile kaplamıştı.


Başkan Çakır’a teşekkür


Yapılan yol çalışmalarını değerlendiren bölge halkı, ulaşım ve yol noktasında problemlerinin çözüldüğünü belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ettiler.




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