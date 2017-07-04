4. Ulusal UMKE tatbikatı Doğanşehir’de başladı

Ulusal UMKE Tatbikatı Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde başladı.

Gündüz ve gece bölümlerinden oluşan tatbikat deprem ve arama kurtarma olarak gerçekleştirilecek. İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran’ın koordine ettiği tatbikat 3 gün sürecek.

Doğanşehir Belediyesi Doğa sporları kamp alanında başlatılan tatbikatı Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Sülü, İl sağlık Müdürü Muhammet Duran ve sağlık çalışanları izledi.

Burada bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Muhammet Duran, “UMKE’ye yeni katılan gönüllü UMKE ekiplerine yönelik, teorik ve uygulamalı olarak deprem ve çökmüş bina enkazı, kazazedelere ilk yardım, toplu trafik kazalarında sıkışanları kurtarma gibi konularda eğitimler verilirken, verilen eğitimde gerçekleştirilen tatbikatlar da guruba yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte icra ediliyor. Burada tatbikatların amacı yapılan eğitimlerin yerinde tatbik edilmesidir” ifadelerini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise, tatbikatın önemine dikkat çekerek, UMKE’nin acil durumlarda çok iyi işler başardığını söyledi.