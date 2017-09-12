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12 Eylül 2017 14:21

4 yaşındaki Eymen’in ayağı demir kanepeye sıkıştı

Malatya’da evlerinin bahçesinde oynayan 4 yaşındaki Eymen’in ayağı demir kanepeye sıkıştı.

4 yaşındaki Eymen’in ayağı demir kanepeye sıkıştı

12 Eylül 2017 14:21

Minik Eymen’in yardımına itfaiye ekipleri yetişti.


Selçuklu Mahallesi Arlı Sokak’ta yaşanan olayda evlerinin bahçesinde kanepeye oturan 4 yaşındaki Eymen Çınar Kılınçaslan’ın bacağı demirlerin arasında sıkıştı. Acılar içerisinde kıvranan Eymen’i kurtaramayan aile itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kurtarma ekipleri yaklaşık 10 dakikalık çalışma ile minik Eymen’in bacağını sıkıştığı yerden kurtardı.


Eymen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken aile itfaiye ekiplerine teşekkür etti.




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