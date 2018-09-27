4. Yeşilyurt Bilim Şenliği başladı

Yeşilyurt Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yeşilyurt Bilim Şenliği, Malatya ve Türkiye'nin farklı kentlerinden katılan Bilim ve Teknoloji Kulüplerinde geleceğin bilim adamları olarak görülen minik mucitler tarafından sergilenen deneyler ve bilimsel etkinliklerle başladı.

Birbirinden farklı bilimsel çalışmaların yer aldığı 4.Yeşilyurt Bilim Şenliği üç gün boyunca gezilebilecek.

Yeşilyurt Belediyesi, Malatya İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile TÜBİTAK tarafından ortaklaşa düzenlenen 4.Yeşilyurt Bilim Şenliği için Fahri Kayahan Bulvarındaki Hilal Park içerisinde hizmet veren Yeşilyurt Kent Konseyi Binasının yan tarafındaki alanda 15 ayrı bilimsel çadır kuruldu.

Malatya ve Türkiye'nin farklı kentlerinden katılım gösteren Bilim ve Teknoloji Kulüplerinde bilimsel çalışmalara katılan minik mucitlerin her biri zekâ ve yetenek ürünü olan birbirinden farklı deneyleri ve icatları büyük ilgi uyandırdı.

Öğrencilerin bilime olan merakını artırmak adına geleneksel hale getirdikleri Yeşilyurt Bilim Şenliğine ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bilim Şenliğinin temel hedefinin bilim ve eğlenceyi bir araya getirerek farklı kavramlar arasındaki ilişkinin, çeşitli atölye etkinlikleri ve bilim gösterileri sayesinde, katılımcılar tarafından keşfedilmesini ve bilimsel merakın uyanması olduğunu dile getirdi.

Şenliğin düzenlenmesine destek veren İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile TÜBİTAK'a teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bu yıl dördüncüsüne ev sahipliği yaptığımız Yeşilyurt Bilim Şenliğimiz, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni fikirler üretmesi, gözlem yapabilmeleri, günlük hayattaki ayrıntıların bilimsel yöntemlerle açıklanabileceğini keşfedip yeni bakış açıları kazanmaları açısından büyük bir önemi vardır. Geçtiğimiz yıl 18 bin öğrencimizi ağırladığımız, bölgemizin gelişimine önemli kazanımlar sağlayan Bilim Şenliğimiz farklı etkinlikleri içerisinde barındırması nedeniyle çok güzel geri dönüşler aldık, bu yılda yine etkinliklerimizde heyecan ve coşku bir arada yaşanacaktır. Öğrencilerimizin bilim ve teknolojinin önemini kavramaları ve ülkemizin bilim kültürünün oluşmasına katkı sağlamaları geleceğe bırakılacak en kıymetli hazinemizdir. TÜBİTAK'ın 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında destek verdiği şenliğimiz sayesinde gençlerimiz, bilimden nasıl yararlanacakları konusunda detaylı olarak bilgi sahibi olacaklar. Fizik, kimya, biyoloji, mekatronik, elektrik-elektronik ve yenilenebilir enerji gibi farklı bilim dallarında yapılacak olan görsel ve uygulamalı çalışmalar ile bir yandan keyifli vakit geçirirken diğer taraftan farklı deney çalışmalarını öğrenecekler. Fizik, Kimya, Biyoloji, Yenilenebilir Enerji, Elektrik-Elektronik, Solar Robot, Ahşap İşler, Mekatronik ve Model Uçak Yapımı gibi birbirinden bağımsız alanlarda kurulacak olan atölyelerde 32 farklı deney, öğrencilerimizle beraber uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca Bursa Bilim Merkezinde görevli olan üç eğitmen arkadaşımız da üç gün boyunca bilimsel gösteriler gerçekleştirerek katılımcıların çeşitli bilimsel konularda bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından tedarik edilen Bilimsel Dergiler, şenliğimizi ziyarete gelen katılımcılara ücretsiz olarak dağıtılacaktır. 29 Eylül'e kadar gezilebilecek olan şenliğimizde İnönü Üniversitesinden üç profesör, dört doçent, üç yardımcı doçent ve altı araştırma görevlisi olmak üzere 14 akademisyen, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarımızdan altı öğretmen ile Yeşil Konaklarımızdan yedi eğitmen olmak üzere toplam 27 kişi görev yapacaktır. Geleceğin bilim adamı olan minik mucitlerimizi ile Bilim ve Teknoloji Kulüplerimizin değerli yetkililerini Malatya'da misafir etmekten büyük bir onur duymaktayız. Tüm Malatyalıları farklı deneyleri ve bilimsel şovları izlemeleri için Hilal Parkımız içerisindeki Yeşilyurt Kent Konseyine bekliyoruz ” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesini bilimsel bir etkinliğe ev sahipliği için tebrik eden Gümrük ve Ticaret eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin özgürce fikirlerini ortaya koyabildikleri, deneylerini yapabildikleri ve gündeme getirdikleri projelerinin peşinden giderek hayallerini gerçekleştirmeleri ülkemizin gelişimi açısından önemlidir. Öğrencilerimizin bilimsel deneylerini ve projelerini ortaya koydukları bu tür bilim şenliklerine büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimizin bilime olan merakları bizleri gururlandırmaktadır” ifadelerini kullandı.

AK Parti hükümetleri olarak AR-GE'ye verilen destekleri 3 kat artırdıklarını sözlerine ekleyen Milletvekili Tüfenkci, “AR-GE çalışmalarına verdiğimiz büyük destekler, bizim teknolojiye, yeni patentlere ve yeni gelişmelere ne kadar destek verdiğimizin açık bir göstergesidir. Türkiye'nin gelişimi açısından kurtuluşu ve ihracatının değerini artırması da öğrencilerimizin bilimsel çalışmalarında saklıdır. Erken yaşlarda bilimsel çalışmalara katılan, farklı deneyleri ortaya koyan öğrencilerimizin bu çabalarını takdirle karşılıyoruz. Gelecekte daha büyük buluş ve icatların altına imza atacak olan öğrencilerimizle gurur duymaktayız.AK Parti Belediyeleri ile diğer belediyeleri ayıran en büyük fark işte burada ortaya çıkmaktadır. Belediyelerimiz sadece su, kanalizasyon, sosyal yaşam alanları veya diğer fiziki yatırımların haricinde hayatın her alanına katkı sunan projeler üretmektedir. Büyüyen sevdamız olarak gördüğümüz Yeşilyurt'umuzun bütün alanlarda gelişimi ve değişimi için çalışan Yeşilyurt Belediyemizin bu anlamda diğer belediyelerden bir adım öne çıktığını görmek bizleri memnun etmektedir. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ın şahsında mesai arkadaşlarını tebrik ediyorum” dedi.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi bünyesinde faaliyetlerde bulunan Bilim Avcıları ekibinden Beren Mestan, açılış törenine özel olarak hazırladığı üç aşamalı yanmalı deneyini davetlilerle paylaştı. Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği sahne gösterisi heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.

Gümrük ve Ticaret eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile diğer protokol üyeleri,4.Yeşilyurt Bilim Şenliğinin açılış kurdelâsını kestikten sonra 15 ayrı çadırda gerçekleşen bilimsel şovları ve farklı deney çalışmaları yakından inceleyerek, yetkililer ve öğrencilerden bilgiler aldılar.

Yeşilyurt Kent Konseyi Hizmet Binası önünde kurulan 15 ayrı çadırda gerçekleşen 4.Yeşilyurt Bilim Şenliği'nde bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye / laboratuar çalışmaları, tematik bilim oyunları ve yarışmalar düzenleniyor. Tüm atölyelerde, başta küçük yaştakiler olmak üzere, tüm katılımcıların, faaliyetler yoluyla temel bilimsel olguları fark etmeleri, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanıyor.

29 Eylül 2018 tarihine kadar devam edecek olan 4.Yeşilyurt Bilim Şenliğinin açılış törenine; Gümrük ve Ticaret eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, TÜBİTAK Gözlemcisi İsmail Çakmak, akademisyenler, okul müdürleri, mahalle muhtarları, Bilim ve Teknoloji Kulüplerinin öğretmenleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.