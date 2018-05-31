Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 16:32

40 bin kişiye yangın ve deprem eğitimi verildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşları personelleri ile eğitim kurumlarındaki öğrencilere yönelik yangın ve deprem eğitimi veriliyor.

40 bin kişiye yangın ve deprem eğitimi verildi

31 Mayıs 2018 16:32


Konuyla ilgili olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, gelen talepler doğrultusunda eğitim kurumlarındaki öğrencilere, kamu kurum ve kuruluşlarındaki personellere yangın, yangın çeşitleri, yangınlara müdahale yöntemleri, deprem ve depremden korunma yöntemleri ile ilgili sinevizyon eşliğinde ayrıntılı bilgiler veriyor. Düzenlenen eğitim seminerlerinin ardından ise öğrenci ve personellere yönelik yangın tatbikatları gerçekleştiriliyor.


Malatya genelinde eğitim çalışmalarını sürdüren ekipler tarafından 1 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar 140 kurumun ziyaret edildiği, toplamda ise 40 bin kişiye yangın ve deprem konularında bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapıldığı belirtilerek, bu çalışmaların devam edeceği kaydedildi.


Eğitim seminerlerine katılan öğrenci ve personeller ise, eğitim programlarının çok faydalı geçtiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç