43 yıl sonra bir araya geldiler

Malatya'da 43 yıl önce, okullarından mezun olan öğrenciler düzenlenen etkinlikle uzun aradan sonra öğretmenleri ile bir araya geldi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi Kervansaray'da 43 yıl sonra bir araya gelen öğrenciler ve öğretmenleri hasret giderdiler.

Eski Malatya Lisesi mezunları olan öğrenciler, 43 yıl önce öğrencilik yıllarında oldukları gibi yoklama ile etkinliklerine başladılar. Samimi bir havada geçen buluşmada öğretmen ve öğrencileri eskileri yad ederek hasret giderdiler.

Malatya'da Battalgazi ilçesinde oturan Nedim Ulubaba'nın girişimleri ile gerçekleşen buluşmada kimi zaman duygusal anlarda yaşandı. Düzenlenen etkinlikten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren öğretmen Seher Yıldırım, eski öğrencilerinin kendisini unutmamasından dolayı gurur duyduğunu dile getirdi. Hayatının en güzel günlerinden birini yaşadığını dile getiren Yıldırım "Bu kadar kalabalık olabileceklerini hiç hayal etmedim. Olsa olsa 10 kişilik bir gruptur diye düşündüm. Açıkçası böyle bir topluluğu beklemediğim için çok şaşırdım. Çok mutlu oldum. İnanılmaz keyif veren bir şey ve herkese kısmet olmaz. Diğer öğrencilerim de değerli ama her şeyin ilki kıymetlidir" şeklinde konuştu. Buluşmanın gerçekleşmesini sağlayan Nedim Ulubaba ise eski öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla yıllar sonra yeniden buluşabildikleri için mutlu olduklarını söyledi. Eski sınıf arkadaşlarıyla yıllar sonra kurdukları bağın kopmasını istemediklerini aktaran Ulubaba, “Aslında 43 senedir arkadaşlarımızla buluşmamız bizim bir eksikliğimizdir. Yaklaşık 3-4 seneden beri belirli arkadaşlarla irtibata geçip, tek tek ulaşmak için bir çabamız oldu. Daha önce sayıyı çoğaltamadık, ama bu sene nasip oldu ve herkese ulaştık” ifadelerini kullandı.

Eski arkadaşlarını yeniden göreceğini öğrendiğinde çok heyecanlandığını söyleyen okul arkadaşları ise öğretmenlerini çok sevdiklerini dile getirdi. Öğretmenleriyle çok güzel günler yaşadıklarını belirten eski öğrenciler bu organizeyi tertip edenlere teşekkür etti.