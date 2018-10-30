441 Konutları obeziteye karşı yürüdü

Dünyada her geçen gün önemli bir sağlık sorunu haline gelen obeziteye karşı 441 Konutları sakinleri harekete geçti. Bu kapsamda düzenlenen etkinlik ile ‘Sağlığa dikkat' mesajı verildi. TOKİ Emlak Yönetim Genel Müdürlüğü , Yeşilyurt Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün desteği ile düzenlenen etkinlik kapsamında uzman diyetisyenler tarafından ücretsiz boy, kilo kontrolü şeker ve tansiyon ölücümü yapılırken çocuklara yönelik uçurtma şenliği düzenlendi. Özellikle çocuklarda sağlık bilincini geliştirmeyi amaçlayan etkinlik kapsamında Türk Halk Müziği sanatçıları tarafından da konser verildi. Ekinlik sonunda ise çocuklar ve yetişkinler ‘Günde en az bin adım' sloganı ile yürüyerek obeziteye karşı farkındalık oluşturdu. Etkinlik hakkında bilgi veren 441 Konutları Site Yöneticisi Kadir Kandemir, düzenlenen etkinlik ile sağlıklı yaşama dikkat çekildiğini aktardı.

Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Ramazan Yavuz ise, etkinliğin önemine dikkat çekerek, 441 konutlarının önemli sosyal ve kültürel etkinliklere imza attığını belirtti.