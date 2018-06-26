4.Uluslararası Malatya Fotokamp Arapgir’de yapılacak

Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi, 28 Haziran ve 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Malatya’nın Arapgir İlçesi, Kayaarası Kanyonunda yapılacak.

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD ile Arapgir Belediyesi tarafından organize edilen, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Parantez Eğitim Kurumları, Arapgir Doğa Sporları Derneği tarafından desteklenen Fotokamp projesi ile hem fotoğraf sanatının gelişmesine katkı verilecek hem de fotoğrafçılar desteklenecek. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Uluslararası Fotokamp projesinin Arapgir’de düzenlenecek olmasından duydukları memnuniyeti belirterek, “Bir kültürün yaşaması ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Geçen yıl benim rahatsızlığımdan dolayı bir takım eksikliklerimiz oldu, bu yıl daha iyi olacaktır. Biz sahanını çöpçüsüyüz biz, Arapgir bahçesinin bahçıvanıyız biz, Arapgir’in sözcüyüz, gerektiğinde sazcısıyız sonuçta toplumun ihtiyaç duyduğu her yerde olmamız gerektiğine inanıyorum. Düzenlenecek olan -Uluslararası Malatya Fotokamp projesine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Uluslararası Fotokamp projesinin Malatya’nın tanıtımına büyük katkı sunacağına inandıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Turan ise, “ Bizim aslında özümüzde 72 millete bir nazarda bakarız. Arapgir işte bu medeniyetimizin korunmuş üyelerinde bir tanesi. Arapgir Malatya’nın gizli bahçesi, 7 sene önce biz orda görev yaparken, böyle bir farkındalık yoktu. Ama başta belediye başkanımız olmak üzere sivil toplum örgütleri ile birlikte bir çalışıp bu farkındalığı ortaya koydular” diye konuştu.

Şu an dünyanın bir kaos içerisinde olduğunu belirten Turan, "Bakıyorsunuz her tarafta anarşi, terör kol geziyor, Allah’a çok şükür Türkiye birlik ve beraberliğini sürdürüyor. Bir seçim atladık demokrasimiz gerçekten derinleşmiş ve bu seçimi büyük bir olgunlukla atlattık. Allah’a çok şükür insamız sağduyusunu yitirmemiş ve hala geleceğe umutla bakıyor bu gücümüzde öz kültürümüzde alıyoruz” şeklinde konuştu.