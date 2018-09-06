4’üncü Ulusal Resim Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde düzenlenen ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın kültürel-sosyal gelişimine büyük hassasiyet gösterdiklerini belirterek “Klasik belediyecilik hizmetlerimizi en güzel şekilde yapmamızın yanında sosyal, kültürel, sanatsal, sportif çalışmalar, projeler üretiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Şehir de özellikle çocuklar ve gençler için yeni alanlar açtıklarını da belirten Polat, “İşte ulusal resim yarışması gibi faaliyetleri yapmamızın temel mantığı çocuklarımızın yeteneklerini geliştirmeleridir. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum, anne-babaları kutluyorum, öğrencilere ömür boyu başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Program sonunda ise yarışmaya katılan eserlerin yer aldığı sergi gezildi.

Türkiye genelindeki tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık olarak düzenlenen yarışma, “Bağımlı Olma Özgür Ol” sloganıyla gerçekleştirildi. Yarışmaya 57 ilden 293’ü lise kategorisinde, bin 91’i de ortaokul kategorisinde olmak üzere toplam bin 384 eser katıldı.

Ortaokul kategorisinde İstanbul’dan katılan Lara Avcı birinci, Samsun’dan Boran Tan ikinci, yine Samsun’dan İrem Bade Usta üçüncü oldu. Lise kategorisinde ise Mersin’den katılan Sibel Sağ, eseriyle birinciliği elde ederken, Kütahya’dan İkra Altındaş ikinci, İzmir’den Şeyma Mervenur Sönmez de üçüncü oldu.

Lise kategorisinde mansiyon ödülü almaya hak kazananlar ise sırasıyla Şanlıurfa’dan Emine Aydoğan, Diyarbakır’dan Cihan Taylan ve Bolu’dan Alikan Çetin oldu. Ortaokul kategorisinde ise Samsun’dan Çağın Akay Yazıcı, Rize’den Damla Yılmaz ve İstanbul’dan Muhammed Said Özen mansiyon ödülü kazandılar.

Ortaokul öğrencileri için birincilik ödülü bin 500 TL, ikincilik ödülü bin TL, üçüncülük ödülü 500 TL ve 3 adet mansiyonun her biri için 250 TL olarak takdim edildi.

Lise Öğrencileri için birincilik ödülü 2 bin TL, ikincilik ödülü bin 500 TL, üçüncülük ödülü bin TL ve 3 adet mansiyonun her biri için 250 TL verildi.

İlki “Engel Siz Misiniz” konusunda gerçekleştirilen Ulusal Resim Yarışmasının ikincisi “Çizgilerle Merhamet”,üçüncüsü de geçtiğimiz yıl “Milli Birlik ve Kardeşlik” konusunda düzenlenmişti.