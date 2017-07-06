4’üncü yaz okulu başladı

9 sosyal merkezde, spor ve sanattan değerler eğitimine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen yaz okulunda geleneksel oyunlar da oynanıyor.

Büyükşehir Belediyesi 4.yaz okulunun başlaması dolayısıyla Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, Kernek Külliyesindeki etkinliklere katıldı. Etkinlik gruplarını gezen Gençay, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

“Bini aşkın öğrenci katıldı”

Ücretsiz düzenlenen 4.yaz okulu ile ilgili açıklamalarda bulunan Daire Başkanı Gençay, “Bu yıl, 3’ü TOKİ bölgesinde 1’i de Tecde’de olmak üzere 4 eğitim merkezimiz ile Özalper, Yeşiltepe, Melekbaba, Salköprü Semt Konaklarımız ve Kernek Külliyemizle birlikte toplam 9 sosyal merkezde yaz okulunu açmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Temmuz ayı boyunca yaz okulunun devam edeceğini belirten Gençay, “Yaz okulumuza şu an ilk ve ortaokul öğrencilerinden oluşan bini aşkın kayıt yapıldı. Etkinlikler kapsamında çeşitli sportif aktiviteler, enstrüman kursları, değerler eğitimi ve geleneksel çocuk oyunları yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı bir yaz okulu çalışmasıyla tüm çocuklarımız hem eğlenerek keyifli vakti geçirecekler hem de yeni bilgiler öğrenecekler” şeklinde konuştu.