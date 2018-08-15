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15 Ağustos 2018 15:06

5 mahallede yağmur hattı çalışması yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağmursuyu çalışmaları kapsamında Göztepe, Çilesiz, Çöşnük, Tandoğan ve Yıldıztepe mahallelerinde toplam 3 bin 380 metre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı çalışması yaptı.

5 mahallede yağmur hattı çalışması yapıldı

15 Ağustos 2018 15:06


Çalışmalar hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Malatya genelinde sağlıklı çalışan bir altyapıya sahip olmak adına çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, “Yağmursuyu taşkınlarının önüne geçebilmek için Malatya genelinde çalışmalar yürütüyoruz. Yağmursuyu altyapısı taşkın ve sellerin engellenmesi noktasında büyük önem taşıyor. Merkez ilçelerimiz Yeşilyurt ve Battalgazi’deki 5 mahallemizde yağmursuyu altyapı çalışması yaptık. Yağmursuyu çalışmaları kapsamında Göztepe, Çilesiz, Çöşnük, Tandoğan ve Yıldıztepe mahallelerinde toplam 3 bin 380 metre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı çalışması yaptık. Söz konusu mahallelerde 49 muayene bacası çalışması da tamamlandı. İl sınırlarımız içinde bulunan tüm bölgelerimizin sağlam bir altyapıya kavuşması için çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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