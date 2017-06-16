5. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvasına başvurular başladı

Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvasına başvurular başladı.

25-30 Ağustos tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Fuayelerinde düzenlenecek turnuvanın toplam para ödülü 50 bin TL olurken, Turnuvaya, her yaştan lisanslı sporcu kayıt yaptırarak katılabiliyor. Bu yıl 5’ncisi düzenlenen ve her yıl gittikçe ulusal ve uluslararası katılımı artan turnuva kapsamında Malatya’nın tarihi ve turistik yerlerine yönelik çeşitli geziler de düzenlenecek.

Turnuvaya, resmi internet adresi http://malatyaopen.tsf.org.tr/ üzerinden kayıtlar yapılabilecek.