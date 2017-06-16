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16 Haziran 2017 11:28

5. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvasına başvurular başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek olan 5.

5. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvasına başvurular başladı

16 Haziran 2017 11:28

Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvasına başvurular başladı.


25-30 Ağustos tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Fuayelerinde düzenlenecek turnuvanın toplam para ödülü 50 bin TL olurken, Turnuvaya, her yaştan lisanslı sporcu kayıt yaptırarak katılabiliyor. Bu yıl 5’ncisi düzenlenen ve her yıl gittikçe ulusal ve uluslararası katılımı artan turnuva kapsamında Malatya’nın tarihi ve turistik yerlerine yönelik çeşitli geziler de düzenlenecek.


Turnuvaya, resmi internet adresi http://malatyaopen.tsf.org.tr/ üzerinden kayıtlar yapılabilecek.




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