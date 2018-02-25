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25 Şubat 2018 10:42

500 yıllık çınar ağacı yıllara meydan okuyor

Malatya’nın Arapgir ilçesi’nde bulunan 500 yıllık tarihi çınar ağacı asırlara meydan okuyor.

500 yıllık çınar ağacı yıllara meydan okuyor

25 Şubat 2018 10:42


Arapgir ilçesinde Serge Mahallesinde bulunan, 1996 yılında 500 yaşında olduğu saptanarak "Anıt Ağaç" ilan edilen Çınar ağacı halen devasa görünümü ve ihtişamı ile dimdik ayakta.


Arapgir Kalesine yakın, Eskişehir vadisine hakim bir noktada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları’nı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından anıt ağaç olarak koruma altına alınan 500 yıllık çınar ağacını yerli ve yabancı onlarca turist görmek için bölgeye geliyor.


Malatya’da bilinen en yaşlı ağaçlardan biri olan çevresinde kaynak sularında bulunduğu asırlık çınar ağacı yıllara meydan okuyan ihtişamı ve heybetiyle görenleri hayrete düşürüyor.




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