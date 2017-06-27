Sosyal medyada şarkıcı Haluk Levent’in kurucusu olduğu kısa adı ’AHBAP’ olan Anadolu Halk Barış Platformunun Malatya’daki gönüllüleri, ‘Çocuklar gülsün diye’ projesi kapsamında 550 yetim ve muhtaç çocuğa kıyafet yardımı yaptı.

Mümkün olduğunca daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirten platform üyeleri, “Amacımız bir toplum bilinci oluşturmak ve bunu yerleştirmek. Yardıma muhtaç tüm canlılar için bir farkındalık oluşturmak adına çaba sarf ediyoruz. Sokak hayvanlarının daha iyi beslenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer bir yandan da gelecek nesillere kitap okumayı aşılamaya yönelik projeler üretiyoruz. En çok üzerinde durduğumuz, bir nebze tamamlamaya çalıştığımız konu ise sevgi açlığı” dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla MİAD Sevgi Evleri ve Huzur evini de ziyaret eden platform üyeleri “Büyük bir çoğunluğu yine gelmemiz için tekrar tekrar davet ettiler. Bu gibi etkinliklerin yalnızca grubumuz içinde sınırlı kalmaması, toplumun bir görev olarak benimsemesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.