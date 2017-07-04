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04 Temmuz 2017 17:44

56 taşınmaz ihaleyle satılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi 6 Temmuz Perşembe günü Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde bulunan 56 taşınmazı "Açık Teklif Usulü" ile satışa sunuyor.

56 taşınmaz ihaleyle satılacak

04 Temmuz 2017 17:44


Malatya Büyükşehir Belediyesi, 52’si Yeşilyurt Tecde bölgesinde, 4’ü de Battalgazi bölgesinde olmak üzere toplam 56 taşınmazı ihaleyle satışa çıkardı. 6 Temmuz Perşembe günü ihaleyle satılacak olan parsel ve dükkan bedellerinin yüzde 40’ı peşin, geri kalan miktarı ise 10 taksitte ödenecek.


Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı tarafından, mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan 52 parsel ile kapalı çarşıda bulunan 4 adet dükkan ‘Açık Teklif Usulü’ ile satılacak.


6 Temmuz Perşembe günü saat 14.30’da Encümen huzurunda yapılacak olan arsa ve dükkanlarla ilgili ihale şartname ve eklerinin ücretsiz olarak Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınabileceği kaydedildi.


10 taksitte ödenecek


52’si Yeşilyurt Tecde bölgesinde bulunan parsellerin, 1 tanesi Yeşiltepe mahallesinde bulunuyor. 4 adet dükkan ise Saray Mahallesi’ndeki İnönü Kapalı Çarşısı’nda yer alıyor.


İhale şartnamesinin ücretsiz olarak temin edilebileceği parsel ve dükkanlar için vatandaşlar KDV de ödemeyecek. Ayrıca arsa ve dükkan bedellerinin yüzde 40’ı peşin, geri kalan miktarı ise 10 eşit taksitte ödenecek.


Parsel büyüklükleri 7.6 metrekare ile 4 bin 580 metrekare arasında değişirken, muamman bedelleri ise 50 bin lira ile 687 bin lira arasında değişiyor.




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