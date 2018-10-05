6. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı ziyaretçilerini bekliyor

Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı ziyaretçilerini bekliyor.

İnşaat, Yapı, Mobilya, Dekorasyon vb. alanlarda faaliyet gösteren firmaların katıldığı 6. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı (MAYDEF) Malatya yatırımcı kamu kuruluşlarını ve yapı profesyonellerini bir araya getirerek yapı ve dekorasyon sektörünün nabzını tutuyor. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı (MAYDEF), sektördeki yenilikleri sergileyip çok sayıda farklı ürün segmentini aynı çatı altında buluşturuyor.

Hem firmalar hem de vatandaş kazanıyor

Fuarda firmalar sektördeki yenilikleri yerinde ve bizzat birinci elden birbirleriyle paylaşma fırsatı yakalarken firmalar ayrıca birinci elden son müşteriye ürünlerini direk aracısız arz etme imkanı da elde ediyorlar. Binlerce vatandaşın ziyaret ettiği fuar, bu anlamda şehre ekonomik değer katıyor.

Sektörde faaliyet gösteren 55 firmanın katıldığı Yapı ve Dekorasyon Fuarı, sektördeki gelişmeler ve yeniliklerden haberdar olma, sektör ve pazar içerisinde durum analizi yapabilme, müşterilerle yüz yüze buluşma gibi birçok fırsat sunuyor.

Ziyaretçiler, ise yapı, dekorasyon, inşaat, mobilya gibi en son teknolojiler ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi oluyorlar.

Öte yandan Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı 10.00 ile 20.00 saatlerinde Malatyalılara hizmet verecek.