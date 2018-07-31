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31 Temmuz 2018 11:59

6. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası

Türkiye Satranç Federasyonu, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü organizasyonu ile düzenlenecek olan 6.

6. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası

31 Temmuz 2018 11:59

Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvasının 6-11 Ağustos tarihlerinde yapılacak.


Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvasının için geri sayım başlarken, önemli organizasyonun hazırlıkları da başladı.


6. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvasının hazırlıklarına başlandığı belirtilirken Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, turnuvaya bu yıl da büyük katılım beklediklerini söyledi.


Geçen yıl beşincisi yapılan turnuvaya 13’ün üzerinde ülke katılım sağlamıştı. Turnuva ile ilgili konuşan Cemal Gürsel Toy, organizasyonun İsviçre sistemine göre düzenlendiğini belirterek, “Bu organizasyon İsviçre sistemine göre 9 tur üzerinden düzenlenecek. ELO kategorisinde 1700 ve üzeri, ELOUKD puanına sahip olan usta sporcular ile 1699 ve altı ELOUKD puanına sahip olan yetenekli sporcular yarışacak. Turnuvada 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 4 yaş ve altı sporcular yer alacak. İnşallah Malatya’mız yine bu dev organizasyona gerektiği gibi ev sahipliği yapacaktır” diye konuştu.




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