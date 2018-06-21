Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvasının için geri sayım başlarken, Satranç İl temsilcisi Cemal Gürsel Toy katılımın yoğun olacağını söyledi.

6-11 Ağustos tarihlerinde yapılacak 6. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın Türkiye’nin en önemli satranç organizasyonlarından biri olduğunu kaydeden Toy, tüm sporseverleri bu organizasyona davet etti.

Organizasyon için hazırlıkların sürdüğünü belirten Toy, “Turnuvaya bu yıl da büyük katılım bekliyoruz. Şuan kadar yapılan başvurular katılımın yoğun olacağı yönünde. Geçen yıl beşincisi yapılan turnuvaya 13’ün üzerinde ülke katılım sağlamıştı. Turnuvamız İsviçre sistemine göre düzenleniyor. Bu organizasyon İsviçre sistemine göre 9 tur üzerinden düzenlenecek. ELO kategorisinde 1700 ve üzeri, ELO-UKD puanına sahip olan usta sporcular ile 1699 ve altı ELO-UKD puanına sahip olan yetenekli sporcular yarışacak. Turnuvada 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 4 yaş ve altı sporcular yer alacak. İnşallah Malatya’mız yine bu dev organizasyona gerektiği gibi ev sahipliği yapacaktır” diye konuştu.