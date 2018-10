60 ülkeden gümrük temsilcileri Malatya'da bir araya geldi

Her yıl dünyanın finans başkentlerinden birinde organize edilen Dünya Gümrük Örgütü Gümrükler Akademik Araştırma ve Gelişimde İşbirliği Programı (PICARD) Konferansı'nın 13'üncüsü Malatya'da başladı. Ticaret Bakanlığı ve Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) iş birliğiyle düzenlenen konferansa 60 ülkeden 118 gümrük temsilcisi katıldı.

Konferansta konuşan Dünya Gümrük Örgütü Genel Sekreteri Kunio Mıkurıya konferansı Malatya'da düzenledikleri için mutlu olduklarını söyledi. Türk yetkililerin dünya genelinden gelen katılımcıları evlerinde gibi hissettirmek için ellerinden geleni yaptığını aktaran Mikuriya, bu konuda yetkililere teşekkür etti. Günümüzde ticareti ekonomik kalkınmanın en önemli ayağı olarak görüldüğünü dile getiren Mikuriya, şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret büyümeye devam ediyor. Bu arada Dünya Ticaret Örgütü de ticaretin kolaylaştırılması anlaşmasını yaptı. Dolayısıyla eşyanın sınırlardan sorunsuz geçmesi yönünde önemli adımlar atılmış oldu. Aynı zamanda bir revize KYOTO protokolü var. Bütün bunların yanı sıra dijital teknolojide de gelişmeler oldu. Dijital teknoloji, elektronik ticaret anlamında tüketicileri daha da güçlendirdi. Bilişim teknolojilerinin kullanımı sayesinde sadece bir yere tıklayarak satın alabiliyor, ödeme yapabiliyorsunuz. E-ticaret aslında tüketiciler ve KOBİ'ler için oyunu değiştiren bir şey oldu. KOBİ'ler, e-ticaret sayesinde doğrudan bu küresel ticaret sisteminde yer alabildi. Teknolojideki gelişmeler aynı zamanda toplumların gelişmesini sağladı, küresel tedarik zincirini de geliştirdi. Geçmişte üretim tek bir ülkede yapılırdı ama bugüne baktığımızda üretim sistemi içerisinde birden fazla ekonominin yer aldığını görüyoruz yani rekabet daha da artmış durumda."

Genel Sekreter Mikuriya, gümrük idarelerinin işletmelerle çok yakın çalıştığını aktararak, "DGÖ, sınır ötesi elektronik ticaretteki gelişmelerle ilgili konsey oturumunda yeni bir sistem, kurallar dizisi kabul etti. Bu kurallarda ticari veri, bilgi edinilmesi ve böylece gümrüğün bu eşyalarla ilgili riskleri analiz edilebilmesi var. Binlerce yıldır gümrükler, tüm eşyaların hukuka ve düzenlemelere uygun olmasını sağlamaya çalışıyor, aynı zamanda bu kurallar ışığında ekonomik kalkınmayı desteklemeye, devletlerin finansal kaynaklarına katkıda bulunmaya çalışıyor. Dolayısıyla yapılacak olan bu risk analizi toplumun da yasa dışı ticaretten korunması için çok faydalı olacak” dedi.

Eski Ticaret Bakanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Sizler Anadolu'nun bu mütevazı şehrinde, farklı bir coğrafyasında bulunmakla aslında farklı bir iklimi de solumuş oluyorsunuz. Burası Malatya ve esasında baktığımızda gümrük uygulamalarının ilk olarak uygulandığı şehirlerinden birisi ve tarihi anlamıyla da bu çalıştayın burada düzenlenmesi de bu anlamıyla güzel bir tesadüf olduğunu düşüyorum. Malatya tarihi İpekyolu'nun geçtiği, ticaretin de kavşak noktası, tarım ve yeni sanayileşen, ticaretin de geliştiği bir şehir olarak da Türkiye'de Anadolu'da öne çıkan şehirlerarasında bulunmaktadır. Gümrük uygulamalarının ve gümrük vergilerinin ticaret savaşlarının bir aracı olarak kullanıldığı günümüzde sizlerin özellikle ticaretin kolaylaştırılması, gümrüklerin bir kontrol mekanizması unutmadan ama dünya ticaretinde ülkelerin ticaretine katkı verecek iyi uygulamaların geliştirildiği mekanizmalar olması, bu uygulamaların birbirimizle paylaşılması ve tavsiye edilmesi önemlidir diye düşünüyoruz .Özellikle çalışma hayatımızda gördüğümüz, gerek siyasette gerek bakanlık döneminde ve gerekse özel hayatımızda hep şunu görüyoruz. Akademik çevreler ve özel teşebbüsle yapılan işbirlikleri her zaman idarelere olumlu olarak yansıdığını görüyoruz. İşte bu anlamıyla burada bulunan akademik çevrelerin özellikle bilimsel gelişmeler ışığında sunacakları katkıların da hem Dünya Gümrük Örgütü bakımından hem ticaretin kolaylaşması ve daha adil bir ticaretin gerçekleşmesi noktasında çok çok önemli. Bu veriler kimlerde toplanıyor bunlar önemli ve bu veriler kimlerle nasıl paylaşılıyor. Hangi ülkeler bu verilerden ne kadar istifade ediyor? Adil bir veri paylaşımı var mı? Dünya Ticaret Örgütü'nün bu noktada bir çalışma yapması gerektiğini düşünüyorum."

"Ticaret Bakanlığı olarak 3 temel ilkemiz var; en kolay ticaret, güvenli ticaret, en hızlı ticaretin sağlanması"

Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, “Malatya'da böyle bir organizasyonun yapılması, bizim açımızdan önem arz ediyor. PICARD çok önemsediğimiz bir program. Bu programın bir araştırma tarafı bir de çok önemsediğimiz işbirliği tarafı. Tabi PICARD sayesinde kurumsal kapasitelerin gelişmesinde çok önemli çıktıların konuşulduğu bir programdır. Ve yine çok sevindirici bir hadise, bugüne kadarki yapılanların 13.'sü, bugüne kadar yapılan PICARD toplantılarında en fazla makale talebi alan, makale başvurusu yapılan 100'ün üzerinde makale başvurusunun yapıldığı bir programı bugün gerçekleştiriyoruz. Ve yine 3 gün boyunca konu başlıklarına ve içeriklerine baktığımızda dolu dolu çok değerli çalışmaların burada paylaşılacak olması bu toplantının ileriye dönük çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Dünya ticareti değişiyor, gelişiyor, büyüyor ve buna bağlı olarak da yeni ticaret usulleri ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak dünyada tüketim alışkanlıkları da değişiyor. Buna göre de ticaretin yönü değişiyor. İşte tüm bunların ışığında özellikle son dönemde çağımızda sanayi devrimi ile ortaya çıkan en önemli şey de dijitalleşme ve bu teknolojinin getirdiği faydaların burada değerlendirilmesi. Bizim açımızdan en önemli başlık, ticaretin kolaylaştırılması başlığıdır. Bu başlık altında daha hızlı, daha güvenli, daha kolay ticaretin yapılmasını sağlayacak insanlarımızın ortaya çıkmasıdır. Yeni gelişen dünya ticaretinde sınır dışı ticaretin en önemli argümanı olan e-ticaret. Bu hususun bu 3 gün içerisinde konuşulması çok nemli. Bir diğer önemli husus Gümrüklerde bağlantılılık, yani hem gümrükler arasındaki işbirliği, çok özel sektörün gümrükle işbirliği ve yine bütün bu paydaşların birbiriyle bağlantılı bir şekilde işbirliği çok önemli. Ticaret Bakanlığı olarak 3 temel ilkemiz var. Birisi en kolay ticaret, ikincisi en güvenli ticaret, üçüncüsü de en hızlı ticaretin sağlanması noktasında bütün politikalarımızı bu ilkeler doğrultusunda geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hem Dünya Ticaret Örgütü'nde hem Gümrük Ticaret Örgütü'nde çok aktif bir üye olduğunu aktaran Metin, “Hem Dünya Ticaret Örgütü'nde, hem Gümrük Ticaret Örgütü'nde var olan her türlü politikalarını mevzuatımıza uyum konusunda hızlı davranıyoruz. Çünkü Türkiye olarak biz serbest ticaretten yana olan bir ülkeyiz. Şu an ise dünyanın içinde bulunduğu sıkıntılar var, çünkü serbest ticaretin en önemli lokomotif olması gereken bazı ülkelerin bugün korumacı bir anlayışla serbest ticarete sekte vurduğunu görüyoruz. Ama bizler hem Dünya Ticaret Örgütü hem Gümrük Ticaret Örgütü çatısı altında ticaretin kolaylaştırmasına yönelik bu birlikteliği, bu işbirliğini sağlarsak, bu korumacı anlayışı da ortadan kaldırır, Dünya ticaretindeki hacmi hep beraber arttırırız. Türkiye, coğrafi konum itibari ile çok önemli bir konumda, Dünyanın en önemli enerji transit yolu üzerindeyiz. Dünyanın en önemli enerji transit hattı Türkiye'de. Yine Dünyanın en önemli, en eski ticaret yolu da Türkiye'de. Dolayısıyla Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum, havalimanlarıyla, deniz limanlarıyla, kara kapılarıyla iç gümrük ve diğer uygulamalarıyla gümrük mevzuatının uygulanabilirliği açısında her alanı kapsamayan bir ülke konumundayız. Kolay, güvenli ve hızlı ticaretin temelini gümrük oluşturuyor. Dolayısıyla dünyadaki gümrük uygulamalarının ortak olması, işbirliklerinin kuvvetli olması, ticareti daha çok kolaylaştıracaktır” diye konuştu.

Bir otelde düzenlenen konferansa Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Dünya Gümrük Örgütü Genel Sekreteri Kunio Mıkurıya, Kore Gümrük İdaresi Çok Taraflı İşbirliği Direktörü Jaeho Jung, ilçe belediye başkanları, Fırat Gümrük ve Ticaret Malatya Bölge Müdürü Havva Eksilmez katıldı.