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25 Mayıs 2018 13:37

7. Ana Jet Üs Komutanı Albay Kanbur’dan MTSO’ya ziyaret

7.

7. Ana Jet Üs Komutanı Albay Kanbur’dan MTSO’ya ziyaret

25 Mayıs 2018 13:37

Ana Jet Üs Komutanı Kıdemli Albay Hasan Hüseyin Kanbur, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ana Jet Üs Komutanı Kıdemli Albay Kanbur, Başkan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Kıdemli Albay Kanbur, Başkan Sadıkoğlu’nu yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.


Ziyaretinden dolayı Kıdemli Albay Kanbur’a teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.




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