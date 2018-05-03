7. Malatya Kitap Fuarı devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi yanda bulunan fuar alanında kapılarını açan 7.Malatya Anadolu Kitap Fuarı birbirinden değerli yazarları misafir etmeye devam ediyor. Kitapseverlerin yazarlarla buluştuğu ve Türkiye’nin en önemli fuarları arasında yerini alan Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarının bu yıl ki teması ise ‘Ah Kudüs’.

Akın: Kitap Fuarımız 6 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın; bu yıl ki fuarın 28 Nisan - 06 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiğini belirterek “Fuarımız 6 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Kitapseverlerimizi, yazarlarımızı, okurlarımızı, yayınevlerimizi ve değerli hemşerilerimizi misafir etmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında 400 yayınevi ve 300’den fazla yazarın Malatya’da ağırlandığını dile getiren Akın, fer gün yazarların konferanslar, söyleşi ve imza günü etkinlikleri düzenlediğini söyledi. Rusya, Yunanistan ve Filistin gibi yabancı ülkelerde de yazarların konuk olduğu fuarda etkinliklerin yanı sıra 200 okulda yazarlar öğrenciler ile buluşuyor.

Komşu illerden ziyaret

Fuara her yıl olduğu gibi bu yılda komşu iller Elazığ, Adıyaman ve Sivas’tan yoğun katılım var. Öğretmenleri ile birlikte Malatya’ya gelen öğrenciler, fuar alanını gezerek yayınevi ve yazarlarla buluşma fırsatı buluyorlar.

Kitap Fuar etkinlikleri kapsamında kurulan Kudüs ve Kubbetüs Sahra çadırlarında ‘Ah Kudüs’ konulu fotoğraf sergisi, resim, söyleşi, şiir dinletisi, okur- yazar buluşmaları, konferans, kültürel ve sanatsal etkinler de gerçekleştiriliyor. 7’den 70’e herkesin ziyaret ettiği fuar her gün 10.00- 22.00 saatleri arasında açık olacaktı.