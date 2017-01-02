76 şüphelinin bulunduğu iddianame kabul edildi

15 Temmuz’da yaşanan kalkışmanın Malatya ayağında aralarında 2. Ordu eski Komutanı Adem Huditi’nin de yer aldığı 76 şüpheli için hazırlanan 165 sayfalık iddianame kabul edildi. İddianameye, tutuklanan eski Ordu Komutanı Huduti’nin Düzce Cezaevine girişinde karşılaştığı 2. Ordu eski Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7. Ana Jet Üs eski komutanı Tuğgeneral Emin Ayık’a "ne yaptınız çocuklar, beni de yaktınız" dedi ve buna karşılık Tuğgeneral Emin Ayık’ın ise “Olmadı işte komutanım başaramadık’ şeklinde cevap verdiği de yansıdı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcı Ergül Yılmaz ve Başsavcı Vekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan iddianame Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 2.Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin 1 numaralı şüpheli olarak yer aldığı iddianamede toplam 76 şüpheli yer alıyor.

İddianamenin giriş bölümünde FETÖ/PDY’nin tarihsel kuruluş ve amacının yanı sıra örgütün sosyo-kültürel ve zihinsel yapısı da detaylı bir şekilde beliriliyor.

Bir numaralı şüpheli olarak belirtilen eski ordu komutanı Adem Huduti’nin 15 Temmuz günü yaşanan kalkışma da Yurtta Sulh Konseyi tarafından yayınlanan ‘Harekat yıldırım’ mesaj formunda ‘2. Ordu Komutanlığı görevine devam’ şeklinde tekrar görevlendirildiği iddianamede yer alıyor. Sıkıyönetim Mesaj Formunun gelmesinden sonra darbe teşebbüsünde bulunan diğer şüpheliler Mustafa Serdar Sevgili, Zeki Karataş, Bahadır Erdemli ve Binbaşı Eyüp Kök’ün Adem Huduti’nin konutuna gittikleri ve burada mesaj formu ile ilgili Huduti ile görüştükleri belirtilirken sonrasında saat 23.20 sıralarında 2. Ordu Karargahına geçildiği ifade ediliyor.



Darbe gecesi saat 03.06’da karşı açıklama yapılmış

Darbe gecesi 1. ve 3. Ordu Komutanlarının bu kalkışmanın içinde olmadıklarını basın yoluyla açıkladıklarını ancak buna rağmen 2. Ordu Komutanı olan Huduti’nin bu yönde bir açıklama yapmadığının belirtildiği iddianamede, 16 Temmuz günü saat 02.00 sıralarında Malatya Valisi Mustafa Toprak’ın 2. Ordu Komutanı Huduti ile irtibata geçtiği belirtiliyor. Telefon görüşmesi üzerine saat 03.06 sıralarında Orgeneral Huditi’nin ‘2. Ordu Bölgesindeki bütün birliklerin kışlalarında ve emir komuta zinciri dışında bir faaliyet içerisinde olmadığı Milletimizin bilgisine sunarım" şeklinde başlayan bir mesaj yazarak Malatya Valisine WhatsApp üzerinden mesajı fotoğraflayarak gönderdiği belirtiliyor.



Hiçbir zorlama görülmedi

İddianamede savcılık tarafından alınan ifadeler ve kamera kayıtlarının incelenmesinde, Orgeneral Adem Huduti’nin makam odasına girişi ve çıkışı esnasında kendisine karşı herhangi bir zor kullanma olmadığı ve diğer şüphelilerin makam odasına defalarca girip çıktıkları bu esnada askeri nizama uyduklarının görüldüğü ifade edildi.

Huduti’nin odasına hiçbir zaman uzun namlulu silahlarla girilmediğinin vurgulandığı iddianamede Albay Bahadır Erdemli’nin sadece bir kere uzun namlulu silah ile içeriye girmeye çalıştığı ancak Emir Subayı Sedat Kaya tarafından uzun namlulu silahın alınarak içeriye silahsız girmesinin sağlandığı da kaydedildi.

Darbe girişiminde Adem Huduti’ye herhangi bir zor kullanma olmadığı ve darbe teşebbüsünde bulunduğu iddia edilen kişilerce kendisine karşı hiçbir zor eyleminde bulunulmadığının belirtildiği iddianamede, Huduti’nin 16 Temmuz günü saat 16.40 sıralarında Tümgeneral Avni Angun ile birlikte makam odasından çıkarak güvenlik kuvvetlerine teslim oldukları belirtildi.



“Ne yaptınız çocuklar”

İddianameye ayrıca tutuklanan şüphelilerin Düzce Cezaevine nakilleri sırasında birbirleri ile yaptıkları konuşmaların tutanakları da yansıdı. Şüpheli Adem Huduti’nin tutuklandıktan sonra, diğer şüpheliler Avni Angun ve Emin Ayık ile birlikte Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan 23 Temmuz 2016 günü Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildiği bu esnada Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu girişinde Angun ve Ayık ile ilk kez karşılaşan Adem Huduti’nin ‘Ne yaptınız çocuklar, beni de yaktınız’ dediği, bunu üzerine ise 7. Ana Jet Üs eski Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık’ın ise ‘Olmadı işte komutanım başaramadık’ diyerek cevap verdiği belirtiliyor.



“Başsavcım Vali bey heyecanlı davranıyor”

Darbe girişimi gecesi yaşanan telefon görüşmelerinin de yansıdığı iddianamede Orgeneral Huduti’nin Malatya Valisi Mustafa Toprak’ı telefonla aradığı ve kışladaki darbecilere müdahale için giren Jandarma veya Emniyet kuvvetlerinin geri çekilmesini istediği belirtildi. Huduti’nin telefonda Vali Toprak’a darbecileri ikna etmeye çalıştığını ve kan dökülmesini istemediğini söylediği iddianameye yansırken, Huduti’nin aynı saatlerde Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz’ı da cep telefonundan arayarak "Başsavcım, arkadaş, Vali bey heyecanlı davranıyor, kendisine söyleyin, ben darbeci askerleri iknaya çalışıyorum, Jandarma ve Emniyet Kuvvetlerini geri çeksin’ dediği de belirtiliyor.

Başsavcı Yılmaz’ın Orgeneral Huduti’ye ‘Sabaha kadar aynı şeyleri söylediniz, bu saate kadar bir gelişme olmadı, içeriden sürekli ateş ediliyor, hatta dışarıdan darbecilere yardım için zırhlı araç geldi, bu araçtan polis ve jandarmaya ateş edildi’ dediğini, bunun üzerine şüpheli Adem Huduti’nin de “Başsavcım, bir listeden bahsediliyor, bu liste sizde var mı? Eğer varsa kimler var? Söylerseniz biz de dostu, düşmanı biliriz, ona göre tedbir alırız" şeklinde talepte bulunduğu da iddianameye yansıyan başlıklar arasında yer alıyor.



“Durumu düzeltiyoruz”

İddianamede Adem Huduti ile ilgili yer alan bir diğer bölümde ise 15 Temmuz günü darbeye teşebbüs sırasında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olarak görev yapan ve şu anda 2. Ordu Komutanı olan Korgeneral İsmail Metin Temel’in tanık olarak alınan beyanı da yer alıyor. 2. Ordu Komutanı Temel’in iddianamede yer alan beyanında Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında emre aykırı olarak çıkan Komando Taburlarının Cizre’ye sokulmaması ve gerekirse vurulması emrini kendisinin verdiği belirtiliyor. Temel’in ayı gece Adem Huduti’nin bu konuda kendisine verilmiş bir emri olmadığını da söylediği ve Huduti ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde de 2. Ordu karargahında bir kalkışmanın olduğunu öğrendiğini ve Huduti’nin kendisine durumu halledeceğini söylediğini belirtti.



Evinde ABD doları ele geçirildi

İddianamede 1 numaralı şüpheli olarak gösterilen eski ordu komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin ikametinde yapılan aramada ise harici harddisk, CD/DVD, flash bellek, cep telefonu, sim kart ile K23937553A seri numaralı 1 adet 2 Amerikan Doları’nın ele geçirildiği belirtiliyor.

Huduti’nin makam odasında yapılan aramalarda ise el yazısı ile yazıldığı tespit elden ‘Darbeye iştirak edenler’ başlığı ile başlayan ve 16 ismin yer aldığı bloknottan koparılmış bir sayfadan ibaret yazılı belge bulunduğu iddianamede yer alan bilgiler arasında. Makam odasındaki aramalarda ayrıca ‘Bilgi notu’ ile başlayan ve ‘Kışlayı izinsiz terk eden 2. Tb.K’ ibaresi ile başlayan imzasız bir belge ile ‘hizmete özel’ ve ‘gizli’ ibareleri taşıyan 16 Temmuz 2016 tarihli darbeye kalkışan kişilerce çekilmiş mesajları içeren belgelerde ele geçirildi.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki depoda ilginç kitaplar

Bu arada Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı 4. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı Selahattin Gökkartal Kışlasında bulunan Adem Huduti’ye ait depoda yapılan aramalarla da ilgili bilgi verildi. Burada yapılan aramalarda kaset, CD/DVD, kamera cihazı, videokaseti ve Kanla Abdest Alanlar, Yeşil Kardinal, Cemaatin Copları, Mösyö, Okyanus Ötesindeki Vaiz, Sırlar, İmaj ve Hakikat, Bal Tuzağı isimli kitapların ele geçirildiği belirtildi.



Operasyonları sürekli erteletti

İddianamede Şüpheli Adem Huduti’nin savunmasında darbe girişimi içerisinde bulunmadığı ve kalkışmanın içerisinde olan kişileri ikna suretiyle kalkışmadan vazgeçmelerini sağlamaya çalıştığını belirttiği ifade ediliyor. Ancak Huduti’nin ‘Yurtta Sulh Konseyi’ tarafından yayınlanan mesaj formunda ‘Görevine devam’ şeklinde görevlendirdiğinin belirtildiği iddianamede “Şüpheli Adem Huduti’nin darbe teşebbüsüne fiilen katılan personelin kimler olduğunun aydınlığa kavuştuğu ve bu kalkışmanın yasa dışı olduğunu bildiği ve öğrendiği halde, söz konusu personelin etkisiz hale getirilmesi için imkan ve şartlar birkaç defa oluşmasına rağmen, bu hususta zamanında ve etkin karar vermemesi neticesinde darbe teşebbüsünde bulunanların ele geçirilme sürecinin uzamasına neden olduğu, hatta daha öncesinde güvenlik kuvvetlerince İnönü Kışlasındaki darbecilerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi için operasyon yapılmasını sürekli engellediği” ifadeleri yer alıyor.



Darbe girişimi başarısız olunca açıklama yaptı

İddianamede ayrıca Malatya Valisi Mustafa Toprak’ın 2. Ordu’da herhangi bir hareketlilik olmadığına ve sıkıntı yaşanmadığına dair Huduti’den bir açıklama yapmasını istediği ancak buna rağmen Huduti’nin bu açıklamayı ancak darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılmasından sonra yaptığı belirtiliyor. Huduti’nin Yurtta Sulh Konseyi tarafından gönderilen mesaj formunun üzerine ‘Tüm komutanlıklar emir komuta zinciri içerisinde faaliyetlerini yürüteceklerdir’ ve ‘Bu görevlendirmeye yetkili kişi Sayın Genelkurmay Başkanındır’ şeklindeki şerhi teslim olma sürecinde yazdığının belirtildiği iddianamede bu nedenle şüpheli Adem Huduti’nin ‘FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi olmamakla birlikte Örgüt adına suç işlemek’, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek’, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme’, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme’ suçlarını işlediği belirtildi.