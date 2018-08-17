8. Malatya Uluslararası Film Festivali başvuruları için son 15 gün

Malatya Uluslararası Film Festivali başvuruları için son günün 31 Ağustos Cuma olduğu bildirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Türk sinemasının ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak ve sinema endüstrimizin gelişimine katkıda bulunmak adına düzenlenen “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması”, “Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması”, “Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması”, “Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması” ile Malatya Film Platformu’na başvurular 31 Ağustos Cuma günü saat 17.00’a kadar devam ediyor

Ulusal ve uluslararası yarışma bölümünde ‘En iyi Film’e, Kristal Kayısı Ödülü ile birlikte 100 Bin Türk Lirası para ödülü verilirken, ulusal yarışmada ayrıca En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni, Fahri Kayahan En İyi Müzik, Kemal Sunal Halk Ödülü (En İyi Film), Jüri Özel Ödülü (En İyi Film), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Umut Vaat Eden Kadın Oyuncu, Umut Vaat Eden Erkek Oyuncu ve Türk Sinemasına Katkı Ödülleri verilecek.

Festivalde ulusal sinemaya katkı amacıyla festivalin ödüllerine yenileri de eklendi. Büyük Usta Lütfi Akad adına “En İyi İlk Film Ödülü”, Ulvi Saran Jüri Özel Ödülü ve FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödüllerinin verileceği festivalde‘En İyi Kısa Film’e Kristal Kayısı Ödülü ile 5 bin TL para ödülü verilecek. Yarışmada ikinci kısa film 3 bin, üçüncü kısa film ise 2 bin TL ile ödüllendirilecek

Bu yıl 8. Malatya Uluslararası Film Festivali çatısı altında,yapım öncesi projelere destek olarak sinema sektörüne doğrudan katkı sağlamak, yapım öncesi projelerin yönetmen ve yapımcılarına proje geliştirme, sunma imkânı sağlayacak 2. Malatya Film Platformu, uluslararası festival marketleri ile ilgili eğitimleriyle de sinema sektörüne uzun vadeli katkı sağlamayı hedefliyor. Ulusal ve uluslararası yapım ortaklıkları kurulmasında gerekli eğitimleri sunmak ve uluslararası ortak yapım merkezlerinden biri haline gelmek amacıyla ikinci kez düzenlenen Malatya Yapım Geliştirme’de finale kalan projelerin yönetmen ve yapımcıları, alanında uzman isimlerle 4 gün boyunca projelerini geliştirme, sunum ve ortak yapım konularında çalışacak. Çalışma sonrasında jüri tarafından aralarından seçilecek ikisi uzun, üçü kısa metraj olmak üzere toplam 5 projeye destek ödülü verilecek. Malatya Film Platformu kapsamında verilecek yapım desteği kategorileri ise şöyle:

Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü

1970’li yıllardan itibaren Arzu Film çatısı altında imza attığı yapımlarla aile olgusunu öne çıkaran ve bu filmlerle bir döneme damgasını vuran Ertem Eğilmez’in aile filmlerinden ilham alınarak, geçen yıldan itibaren, Malatya Yapım Geliştirme kapsamında, jüri tarafından seçilen ve ana teması aile olan uzun metraj bir projeye Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülüverilmeye başlandı. Bu yıl da 8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapanış töreninde açıklanacak olan Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü almaya hak kazanan proje, 100 Bin TL para ödülünün sahibi olacak.

TRT Ön Alım Destek Ödülü

8. Malatya Uluslararası Film Festivali Malatya Yapım Geliştirme kapsamında tema sınırlaması olmaksızın başvuran ve platforma katılma hakkı kazanan projeler arasından jüri tarafından seçilen bir projeye de TRT Ön Alım Destek Ödülü verilecek.

TRT Kısa Film Yapım Destek Ödülü

Ulusal kısa metraj kategorisindeki filmleri desteklemek amacıyla bu sene ilk defa gerçekleştirilecek TRT Kısa Film Yapım Desteği, 3 ayrı projeye 10’ar Bin TLdoğrudan yapım desteği sağlarken, diğer yandan da proje aşamasındaki filmlerin yapımcı ve yönetmenlerinin kendi filmleri üzerinde uzmanlarla çalışma ve yapacakları sunum sonrası projelerine destek bulmalarını hedefliyor.

Malatya Yapım Geliştirme ve ana kategorilere ait yarısma yonetmelikleri ve basvuru formlarına malatyafilmfest.org.tr adresinden ulasılabiliyor.