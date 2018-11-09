8. Malatya Uluslararası Film Festivali coşkulu başladı

Bu yıl 8'ncisi düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali “kırmızı halı” geçişi ile başladı. Şener Şen'den Cem Yılmaz'a kadar birçok ünlü ismin katıldığı açılış gecesinde usta komedyen Cem Yılmaz, usta sanatçı Şener Şen'e 'Onur Ödülü'nü takdim etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliğinin katkılarıyla bu yıl sekizincisi düzenlenen ve 15 Kasım'a kadar sürecek olan Malatya Uluslararası Film Festivali coşkusu başladı. Uluslararası Uzun Metraj Yarışma bölümünün jüri başkanlığını Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı festivalin açılışı her yıl olduğu gibi “kırmızı halı” geçişiyle başladı. Yeni Nikah Sarayında gerçekleşen festival açılışında konuklar kırmızı halıdan geçerek salona girdi.

Sinema dünyasından birçok ismin konuk olduğu festivalin açılış konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat “Malatyamız, ülkemizin yükselen bir değeri. Alevi'siyle Sünni'siyle, Türk'üyle Kürt'üyle, zenginiyle fakiriyle hoşgörü, sevgi ve muhabbet içerisinde yaşayan ve bunu benliklerine sindirmiş bir şehrimiz. Sekizincisini tertip ettiğimiz Malatya Film Festivali, uluslararası özelliğiyle Türkiye'mizde değeri olan ve hepimizin bir adım öreye nasıl götürebiliriz dediğimiz bir çalışma” şeklinde konuştu.

AK Parti Malaya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık ise, “Sanatın kültürün değişimin bol olduğu bir Malatya temenni ediyorum, Film Festivalini de nicelerini görmeyi diliyorum” dedi.

“Bu festivale 80. yılına kadar katılmak isterim”

Usta komedyen Cem Yılmaz da, festival vesilesi ile Şener Şen ile buluştuğundan dolayı çok mutlu olduğunu aktararak, “Film festivali çok zahmetli ama şehre büyük katkıları var. Bu festivale 80. yılına kadar katılmak isterim. Malatyalıların ilgisi çok güzel şehirde potansiyel var” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci ise, şu görüşlere yer verdi:

“Sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün şehri diye nitelendirdiğimiz ve içerisinde birçok etnik gurubun olduğu ve herkesin sevgi içerisinde bir arada yaşadığı Malatya ‘da böyle bir organizasyonun düzenlenmesi çok önemli. Festival artık gelenekselleşmiş durumda bu da bizi çok mutlu ediyor.”

Malatya Valisi Aydın Baruş da, “İnsan yaşamı sanattan ayrı düşünülemez, nasıl ki çiçeklerin renginin farkına güneş sayesinde varıyorsak sanat olmadan da yaşamımızın renklerinin farkına varamayız. O yüzden sanat çok önemli bu açıdan da sinema sanatı duygu ve düşüncelerimizi ve hüznümüz ile sevinçlerimizi başkalarına anlatmanın bir aracı. Bu anlamda sinema sanatı hem ilimiz hem ülkemiz açısından çok önemli. Bu festival kapsamında toplumun çok değişlik kesimleri sadece sinemalarda değil kültür ve sanat salonlarında da değerli sanatçılarımızın filmlerini izleyeceklerdir. Ben bu açıdan festivali çok önemsiyorum” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Festival Direktörü Suat Köçer ise, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından festival kapsamında yarışacak filmlerin kategorileri ve juri üyeleri slayt eşliğinde tanıtıldı.

'Onur Ödülleri' Şener Şen ve Perran Kutman ile yönetmen Osman Sınav'a

Törende, yıl içerisinde hayatını kaybeden sanatçıların fotoğrafları ekrana yansıtıldı. Slayt gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Festivalde daha sonra “Onur Ödülleri” takdimine geçildi. Festivalde, 'Onur Ödülleri' usta oyunlar Şener Şen ve Perran Kutman ile ünlü yönetmen Osman Sınav'a verildi. 'Sinema Emek Ödülü' makyaj sanatçısı Derya Ergün'e, 'Türk Sinemasına Katkı Ödülleri' ise Malatya Yeşil Sinemaları sahibi Hüseyin Yeşil ile Fono Film Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan'a takdim edildi.

Türk yapımcı, yönetmen, senarist ve reklamcı Osman Sınav'a ödülünü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat verdi.

Onur Ödülü alan Osman Sınav yaptığı konuşmada, “Sete her sete çıktığımda bana bu işi nasip ettiği için Allah'a şükrediyorum. Hala sinema yapıyor olabilmekten mutluyum” ifadelerine yer verdi.

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Perran Kutman ise ödülünü usta oyuncu Şerif Sezer'in elinden aldı. Ödül töreninde duygularını paylaşan Perran Kutman, “Çok teşekkür ediyorum, 5 yıldır bu mesleği yüreğimle, sevgimle, saygımla icra ediyorum. Neticesinde de böyle ödüllerle ödüllendiriliyorum. Bundan sonra bütün genç oyuncuların da yürekleri, sevgileri ile var olmalarını ve bu ödüllerle taçlandırılmalarını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Şener Şen'e ödülünü Cem Yılmaz verdi

43 yıllık sinema kariyeri boyunca 35'ten fazla filmde rol alan, tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının en deneyimli oyuncularından Şener Şen'e ödülünü usta komedyen Cem Yılmaz verdi.

Büyük usta Şener Şen de, “ Ben de bu ödülü benden sonraki kuşak olan ve en parlak oyunculardan biri olan Cem Yılmaz'ın elinden almaktan onur duyuyorum. Burada rahmetli Kemal Sunal'ı görmek, İlyas Salmanı görmek ve çok güzel işlere imza attığımız bu insanları hatırlamak beni çok mutlu etti. Malatya çok büyük insanlar yetiştiren bir şehir, ben de böyle bir şehirde böyle bir ödül adlığım için çok mutluyum” diye konuştu.

8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında ulusal yarışmada 13, uluslararası yarışmada 10'u yabancı, 2'si yerli olmak üzere 12 film yarışacak ve ödüller 15 Kasım'da düzenlenecek olan kapanış töreninde takdim edilecek.