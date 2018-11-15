8. Malatya Uluslararası Film Festivali

Malatya Uluslararası Film Festivali"ne sponsor olan kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket verildi.

Bir otelde düzenlenen plaket törenine; Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, jüri üyeleri, film yönetmenleri ve çok sayıda oyuncu katıld.

Törende konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, , film festivallerin yapılmasında kamu ve sivil toplum kuruluşlarının desteklerinin önemli olduğunu, belirterek, festivale katkı sunanlara teşekkür etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, Malatya Film Festivali ülkemizin önemli film festivallerinden biri haline geldiğini belirterek,” Bundan sonra bayrağı çok daha ileriye taşımak zorundayız. Bu yıl çıtayı yükselttik, gelecek yıl bu çıtayı daha fazla yükseltmek zorundayız. Festivalin düzenlemesinde emeği geçen tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 8'inci Uluslararası Malatya Film Festivali'ne sponsor olan firmaların yetkililerine, protokol üyeleri tarafından plaketleri verildi.

Törende İhlas Haber Ajansı'na da plaket takdim edildi.