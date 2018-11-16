8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Bu yık 8'incisi düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali'nde, yönetmenliğini Mahmut Fazıl Coşkun'un yaptığı Anons filmi Ulusal Yarışma'da ‘En İyi Film' ödülünü alırken, Ognjen Glavonic'in yönettiği ‘The Load' (Yük) ise Uluslararası Yarışmada en iyi film seçildi.

9 Kasım'da başlayan 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, ödül töreni ile sone erdi. Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda kırmızı halı geçişi ile başlayan ödül gecesinde sunuculuğu Yekta Kopan yaptı. Çok sayıda sinemaseveri bir araya getiren festivale Malatyalılar da büyük ilgi gösterdi. Festival Direktörü Suat Köçer'in teşekkür konuşması ile başlayan gecede ilk ödül Uluslararası Kısa Metraj dalında 'The Teacher' filmine verildi. Ödülü, Filistin Kültür Bakanlığına bağlı sinema bölümünün direktörlüğünü yürüten Lina Bokhary, filmin yönetmeni Maxim Elagin'e takdim etti.

Ulusal Kısa Metraj Dalında En İyi Film ‘Sonsuz'a giderken, Jüri Özel Ödülü ise ‘Her Şey Yolunda' filmine layık görüldü. Ödüller jüri üyesi yönetmen Emre Konuk tarafından takdim edildi.

Malatya Film Platformu ödülleri

Malatya Film Platformu'nda Senaryo Geliştirme Destek Ödülü ise ‘Bir Tutam Karanfil, Kurt ve Zamanımızın Bir Kahramanı' adlı filmlere verildi. Ödüller, Azerbaycanlı Yönetmen Elçin Musaoğlu tarafından verildi.

Film Platformu TRT Kısa Film Yapım Desteği ise ‘Kar, kış, kıyamet, Kendini Gömen Adam ve Zemberek' filmlerine gitti. Malatya Uluslararası Film Festivali Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü'ne ise ‘Aralık' filmi layık görüldü. Yine TRT Ön Alım Yapım Desteği de ‘Bir düş gördüm' filmine verildi.

Uluslararası Uzun Metrajda ödül ‘The Load'a gitti

Festivalde daha sonra Uluslararası Uzun Metraj Film kategorisinde en iyilere geçildi. Dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın jüri başkanlığını üstlendiği Uluslararası Uzun Metraj Film kategorisinde Juri Özel Ödülü, ‘Aga' filmine gitti.

Kristal Kayısı En İyi Uluslararası Uzun Metraj Filmi ödülü ise Ognjen Glavonic'in yönettiği ‘The Load' (Yük) filmine verildi. Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan, ödül töreninde yaptığı kısa konuşmada, “Çok iyi filmler vardı, jürideki arkadaşlarla baya tartıştık, oy birliğine yakın sonuçlar aldık. Ben ilk defa Malatya'ya geliyorum, çok sevdim ve memnun kaldım. Organizasyon sorunsuz oldu” ifadelerine yer verdi.

Toplam 18 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde ise ‘En İyi Film Yönetmeni' dalında ‘Halef' filmi ile Murat Düzgünoğlu ve ‘Anons' filmi ile Mahmut Fazıl Coşkun ödüle layık görüldü. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Lütfü Akad En İyi İlk Film Ödülü ise Vuslat Sarçoğlu'nun ‘Borç' adlı filmine gitti.

Gecede, Ulusal Uzun Metraj Film yarışması Ulvi Saran Juri Özel Ödülü ‘Güvercin' filmine verilirken, SİYAD en iyi film ödülüne de ‘Anons' filmi layık görüldü.

Umut Vaat Eden Kristal Kayısı En İyi Erkek Oyuncu ‘Aydede' filmi ile Bilal Çelik'e verilirken Umut Vaat Eden Kadın Oyuncu dalında ise ödül ‘Dört Köşeli Üçgen' filmi ile Şilan Düzdaban'a gitti.

Malatyalı sanatçı Fahri Kayahan adına verilen En İyi Film Müziği ödülü, ‘Güvercin' filmi ile Canset Özge Can'a verilirken, En İyi Görüntü Yönetmeni dalında ise ödül ‘Anons' filmi ile Kruum Rodrigues'e gitti.

Kristal Kayısı En İyi Kurgu ödülü ‘Güvercin' filmi ile Mesut Ulutaş'a giderken, En iyi Sanat Yönetmeni ödülü de ‘Anons' filmi ile Osman Özcan'a verildi.

Gecede Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü ‘Güvercin' filmi ile Ruhi Sarı'ya giderken, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü de ‘Aydede' filmi ile Banu Fotocan'a takdim edildi.

Kristal Kayısı En iyi Erkek Oyuncu ödülü ise iki isme verildi. Festivalde, en iyi erkek oyuncu ödüllerini Güvercin filmi ile Kemal Burak Alper ve Halef Filmi ile Baran Şükrü Babacan aldı.

En İyi Kadın Oyuncu ödülüne Aydede filmi ile Ezgi Mola seçilirken, Kemal Sunal Halk Jürisi ödülüne ise Çınar filmi layık görüldü. Yine Kristal Kayısı En İyi Senaryo ödülü de Aydede filmi ile Abdurrahman Öner'e gitti. En İyi Yönetmen ödülü ise Anons Filmi ile Mahmut Fazıl Coşkun'un oldu.

Anons en iyi film seçildi

Festivalin finalinde ise Malatya Uluslararası Kristal Kayısı En İyi Film ödülünün sahibi birçok dalda ödüle layık görülen ‘Anons' filmi oldu. Ödülü filmin yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun, Vali Aydın Baruş'un elinden aldı.

Ödül gecesi, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. Geceye Festival Onursal Başkanı Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Sayın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın yanı sıra Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Oyuncu Şerif Sezer, İpek Tuzcuoğlu, Haluk Piyes gibi ünlü isimler de katıldı.