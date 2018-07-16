80 mezunları Battalgazi’de tarihi mekanları gezdi

Geziye katılanlar, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanarak, “Türkiye’de belediyeciliğin Battalgazi’de yapıldığını yerinde gördük” dediler.

Her yıl Türkiye’nin farklı bir ilinde etkinlik düzenleyen Türkiye’nin en eski ve köklü okullarından olan Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü 1980 mezunları, bu yıl Malatya’da bir araya geldi. Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata’nın da eşlik ettiği mezunlar, ilk olarak Battalgazi Belediyesi Tur Otobüsü ile Eski Malatya’da bulunan tarihi mekanları gezdi.

Ardından da Battalgazi Belediyesi’ni gezen konuklar, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi. Belediyesi fuaye alanında bulunan ve yapılan hizmetlerin maketlerini gezen mezunlar, Türkiye’de belediyeciliğin Battalgazi ilçesinde yapıldığını yerinde gördüklerini ifade ettiler.

Yapılan hizmetler ve Battalgazi ilçesinin tarihi ile ilgili geziye katılanlara bilgiler veren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi’nin Anadoluyu Ana Yurt yapan medeniyetler şehri olduğunu söyledi. Battalgazi’nin 9 bin yıllık bir geçmiş tarihi olduğunu ve tarihlerde değişik medeniyetler ve uygarlıkları içerisinde barındırdığını kaydeden Gürkan, “Daha sonra taş devrinden demir devrine geçişi ve ilk devlet hayatı, ilk muhasebe kayırlarının tutulması, demirin silah olarak kullanılması olgusunun medeniyeti burada başlıyor” ifadelerini kullandı.

Yönetim olarak gelecek yüz yılların belediye başkanının nasıl olması gerektiği vizyonu içerisinde olduklarını dile getiren Gürkan, ‘Arslantepe’yi ayağı kaldırsın geçmiş 5 bin yılın belediye başkanı olursunuz. Cafer höyüğü ayağa kaldırırsın geçmiş 9 bin yılın belediye başkanı olursunuz. Surları ayağa kaldırırsın geçmiş 2 bin yılın belediye başkanı olursunuz. Selçuklu eserlerini ayağa kaldırırsınız geçmiş bin yılın belediye başkanı olursunuz. Geleceğe güzel eserler bırakırsanız gelecek yüz yılların belediye başkanı olursunuz. Biz, bu sorumluluk içerisinde hareket ediyoruz. Sizler memleketimizin değişik illerinden geldiniz. Tabi güzelliklerin bir kısmı gördünüz, belki bir kısmını görememişsinizdir. Buranın en güzel tarafı bütün tabiat güzelliklerinin yanında, doğal güzelliklerin yanında, coğrafi güzelliklerinin yanında, milli ürünü kayısının yanında insanı çok güzeldir. Sizleri de Malatya’da, Battalgazi’de görmekten ve ağırlamaktan da büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü 1980 mezunlarından Yusuf Doğan ise, Türkiye’de belediyeciliğin Battalgazi ilçesinde yapıldığına şahit olduklarını kaydederek, “Belediye binanızda şehircilik anlayışını ve belediyenin o koridorlarındaki o tesisleri görünce Türkiye’deki o belediyeciliğin yapılmadığını, Battalgazi’de belediyecilik yapıldığını yerinde gördük. Biz, Türkiye’nin değişik illerinden gelen insanlar olarak öncelikle Battalgazi Belediye başkanı ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Geziye katılanlardan Münevver Tanyeri’de, Battalgazi ve Malatya’nın çok modern bir şehir olduğunu belirterek “Biz, çok şehir geziyoruz 80 mezunları olarak. Ama en çok sevdiğim şehircilik olarak Malatya. Tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İstanbul’dan geldiğini ifade eden Fuat Çakıroğlu ise, “Bütün memnuniyetimle şunu gördüm ki, Türk belediyeciliğinde yeni bir devrim var oda şudur; Belediyecilikte bir gelecek vizyonu, modern bir gelecek vizyonu oluşturmuş sayın başkan. Bunu yaparken de tarihten geçmişimizdeki kültürümüzü de bu güne taşıyarak geleceğin nasıl inşa edilebileceğini göstermiş. İyi ki Battalgazi ilçemizi gezdik ve bu eserleri gördük” dedi.

Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası’nda her şeyin düşünülerek yapıldığını belirten Ali Paşa Naipoğlu da, “Bir kamu binası olarak görebildiğim en planlı ve içerisinde çalışanların daha güzel, daha refah, daha sağlıklı imkanlarda çalışabilmeleri için her türlü imkan düşünülmüş, planlanmış ve yapılmış. Bundan daha mükemmel olmaz olamaz. Kim planlamışsa, kim düşünmüşse mühendisinden, mimarından, iç mimarından, belediye başkanından herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Özellikle belediye başkanımızı kutluyorum ve tebrik ediyorum. Bunun gibi belediye başkanlarının bu ülkede olması bizim en büyük arzumuzdur” şeklinde konuştu.

Amasya’dan katıldığını belirten Muhittin Düzdemir ise, “Başarı ekip işidir ama o ekibi de yönlendirecek bir başkan lazımdır ve bu başkanda Selahattin Başkandır. Kendisine teşekkür ediyoruz bizi burada ağırladığı için” diye konuştu.