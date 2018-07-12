80 yaşına kadar kalbi delik yaşadı

Malatya’da 80 yaşındaki Hasan Örnek’in kalbinde doğuştan delik olduğu, yorgunluk ve nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede fark edildi. Tetkiklerinde kalbinde doğuştan 1,8 santim büyüklüğünde delik olduğu tespit edilen Örmek, Kardiyoloji Uzmanları Prof. Dr. İzzet Tandoğan ve Uzm. Dr. Sezai Orhan tarafından ameliyata alındı. Kapalı yöntemle geçirdiği ameliyat sonrası yaşlı hasta sağlığına kavuştu.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İzzet Tandoğan, hastada bir anormallik saptadıklarını belirterek "Kalbin içerisindeki delik, normalde anne karnındayken olabilen fakat doğuma kadar kapanan bir deliktir. Normal şartlarda biz böyle hastalarla karşılaşıyoruz ama 10 ya da 20’li yaşlara kadar karşılaşıyoruz. O yaşlara kadar bu hastalar tedavi edilmemişse kalp yetmezliği başlıyor. Hastamızın 80 yaşına kadar kalbindeki delikle yaşaması bir hayli ilginç. Biz, 80 yaşındaki bir hastamıza ilk defa bu işlemi uyguladık. Çünkü ilk defa 80 yaşında ve kalbi bir delik hasta gördük. Başarılı bir operasyonla hastamız sağlığına kavuştu" şeklinde konuştu.

Kardiyoloji Uzmanı Sezai Orhan ise hastanın yaşının ilerlemiş olması nedeniyle nadir görülen bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek "Gerçekten başarılı bir işlem uyguladık. Operasyon komplikasyonsuz uygulandı. Hocamızın ve ekibinin ellerine sağlık" ifadelerine yer verdi.

Örnek’in oğlu Vakkas Örnek ise "Ben yurt dışında yaşıyorum. Malatya’da böyle bir ameliyatın olacağını düşünmemiştim. Yurt dışında bile böyle bir ameliyatı göze alabilecek doktorlar çok nadir bulunur. Doktorlara, yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Geçirdiği operasyonla sağlığına kavuşan Hasan Örnek de durumunun şu an iyi olduğunu dile getirerek doktorlarına teşekkür etti.