81 ilden 200 genç Malatya'da buluştu

Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Zirvesi, Türkiye'nin 81 ilinden gelen 200'ün üzerinde genç katılımcıyla Malatya'da düzenlendi.

3 gün süren zirvenin açılışına AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı, AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, kurum ve kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri ile gençler katıldı.

Malatya'da gençlik havası esiyor

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Türkiye'nin geleceği olan gençlere bayrağı devredeceğiz. Gençlerle birlikte olmamız bizim heyecanımızı artırıyor. Gençlikte bulunduğumuz nokta aslında gelecekte nerede olacağımızın bir göstergesidir. Gençlerimizle ilgili yaptığımız her çalışma diğer çalışmalardan daha büyük önem arz ediyor. Gençlerimizin vizyonu, gelecek öngörüsü ülkemizin bir bakıma da dünyanın öngörüsünü gösteriyor. Sadece sömürüyle Dünya'nın iliklerini soyan bir anlayışı gençlerin vizyonu yıkacaktır. Mazlumları, bu toprağın yetiştirdiği gençler temsil edecek. Bu gerçeği Malatya'da tartışıp konuşacağız. Malatya'ya gençlik havasını estirdiğiniz için, Malatya'ya yedi bölgeden memleket kokusu getirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Bütün yatırımları kendinize yapın”

Üniversitelerin gerçek işinin gençlik olduğuna dikkat çeken İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise gençlere önerilerde bulunarak, “Sizler bütün yatırımlarınızı kendinize yapın. Katma değerinizi artırın, çok yönlü olun. Bir alanda meslek edinirken diğer bütün alanlarla da ilgilenin. Üniversite eğitiminde mutlaka öğrenci topluluklarında rol alın, sorumluluk alarak liderlik vasıflarınızı ortaya çıkarın” şeklinde konuştu.

“Gençlerimiz Türkiye'yi şahlandıracak”

AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Avrupa'da en genç nüfusuna sahip olduğunu belirterek, “Bu gençlik en çok üretecek gençlik anlamına geliyor. Gençlerimiz Türkiye'yi şahlandıracak potansiyele sahip. Uygulama anlamında yerel yönetimlerde daha fazla söz sahibi olmalıyız. Sıkıştırmalıyız, talep etmeliyiz. Proje beklemeden projeler üretmeliyiz. Malatyalılar bu anlamda çok şanslılar. Büyükşehir Belediyesinin Malatya'da hayata geçirdiği güzel ve önemli projelere sahipsiniz” sözlerine yer verdi.

“Gençlik ülkemizin en büyük gücü ve potansiyeli”

AK Parti Konya Milletvekili ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı'da Türkiye'nin dört bir tarafından gençleri Malatya'da çok anlamlı bir programda bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkür etti. Özboyacı, “Eskiden Doğudaki illerimize doğunun Paris'i derlerdi. Biz her halde bundan sonra Paris'e batının Malatya'sı diyeceğiz. Büyük Türkiye için olmazsa olmazımız gençlerimizdir. Gençlik ülkemizin en büyük gücü ve potansiyeli konumunda. Bu potansiyeli önceleyen projelere önem vermeliyiz” şeklinde konuştu.

“Gençlerle beraber olmak heyecanlandırıyor”

Gençlerin Türkiye'nin her şeyi olduğunu belirten AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'de “Gerçekten gençlerle beraber olmak bizleri heyecanlandırıyor. Gençlerimizin bu ülkeye vereceği katkı, Türkiye'nin nerede olacağını da belirliyor. 15 Temmuz'da gençlerimizin demokrasiye, vatana ve bayrağa sahip çıkması Türkiye'nin neler yapacağının bir göstergesiydi” diye konuştu.

Türkiye'nin geleceği ve vizyonu zirvede konuşuldu

Yapılan konuşmaların ardından Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Zirvesi oturumları başladı. "Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Gençlik" oturumunun moderatörlüğünü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Avukat Ali Yıldırım yaptı. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı, İnönü Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Oğuzhan Göktolga ve Türkiye Ulusal Ajansı Gençlik Hareketlilik Koordinatörü Dr. Kemal Başçı oturum sunumlarını yaptılar.

"Yerel Yönetimlerde Gençlik Politikaları Oluşturma" oturumunda İnönü Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Gökhan Tuncel, Doç. Dr. Vehbi Bayhan ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Ali Bilgi sunumlarını yaptılar.

Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen gençler, bölge sorunları, çözümleri, Türk gençliğinin beklentileri gibi birçok konuyu Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Zirvesi'nde konuştular.