81 ilden gençler Malatya’da buluşuyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile Kentsel Gelişim Derneği (KEGED) ortaklığıyla gerçekleştirdiği proje kapsamında öncelikle, Türkiye’nin 7 bölgesinde 210 gençle birlikte yapılan toplantılarda stratejik plan süreci, yerel yönetimlerden gençlerin beklentisi ve yerel yönetimlere gençlerin katılım araçları ile ilgili 3’er günlük eğitim programı düzenlendi. Bölge eğitimlerinin nihai sonucu olarak gençlerin, Yerel Yönetimlerden beklentileri ve gençlerin Yerel Yönetimlere katkıları üzerine raporlar hazırlandı. Proje çerçevesinde gençlerin karar alma mekanizmaları ile diyalog kurmalarına yardımcı olmak, yerel yönetimlerde gençlere yönelik planlar hazırlanırken gençlerin fikirlerinin yer almasını sağlamak ve gençlerin politika yapıcılar ile diyalog halinde olmalarına katkı sunmak hedefleniyor. Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan “Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Zirvesi” 81 ilden gelecek olan gençlerin katılımı ile 21-22-23 Eylül 2018’de Malatya’da gerçekleşecek.

Bu zirve kapsamında Yerel Yönetim Temsilcileri, gençlerle bir araya gelecek ve yerel yönetimlerin gençlik çalışmalarına ilişkin yeni politikaların belirlenmesi üzerine değerlendirmeler yapılacak.

“Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Zirvesi’ne” katılmak isteyen gençler genclikzirvesi.malatya.bel.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecekler. Başvurular 10 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.