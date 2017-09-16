Uluslararası Kervansaray Buluşması Kortej Yürüyüşü yoğun katılımla gerçekleştirildi. Öğretmenevi önünden İnönü kapalı Çarşı’ye kadar süren kortej yürüyüşünde renkli görüntüler yaşandı.

Uluslararası Kervansaray Buluşması Kortej Yürüyüşü Öğretmenevi önünde başladı. Yürüyüşe, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi kadın Kolları Başkanı Şule Özkan, MHP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Mesut Samanlı, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Kortej Yürüyüşü’ne İnönü Üniversitesi Battalgazi Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Atlı Sporlar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yazıhan Belediyesi Atlı Cirit Takımı katılırken, Battalgazi Belediyesi Mehter Takımı, Battalgazi Otağı, Battalgazi Halk Eğitimi Folklor ekibi, Battalgazi Belediyesi Akmercan Çöpçüler Korusu, Arslantkepe Kazı ekibi, Seyyid Battalgazi Okçuluk Kulübü, Battalgazi Avcılık ve Atıcılık Kulübü, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Milli Türk Talebe Birliği, Sema ve Semazen ekibi, Sarıcıoğlu Petrole ait klasik otomobiller, Malatya Musiki Cemiyeti, Battalgazi Belediyespor ve Kafkas Yöresel Halk Oyunları ekipleri, yürüyüşe renk kattı. İnönü Caddesi boyunca vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu yürüyüş, İnönü Kapalı Çarşı üzerinde sona erdi.

İnönü Kapalı Çarşı üzerinde düzenlenen programda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2005 yılında düzenlenen ilk Kervansaray Buluşması’na dikkat çekerek, “2004 yılında belediye başkanı olduktan hemen sonra İnönü Üniversitemizde Fazlı ve Göknur Hoca ile birlikte o metruk halde bulunan ve kendi haline terk edilmiş o tarihi eserlerin ayağa kaldırılması noktasında, gerek hükümetimiz, gerek o dönmedeki milletvekillerimiz, yine o dönemdeki Vakıflar Genel Müdürlüğümüz Yusuf Bayezıt, gecesini gündüzüne katarak buradaki tarihi eserlerin ayağa kaldırılmasında büyük çaba gösterdi” şeklinde konuştu.

Battalgazi’nin evliyalar şehri olduğunu da belirten Gürkan, “Battalgazi’deki kendi haline terk edilmiş, yok olmaya yüz tutmuş tarihi eserleri ve kültürel eserleri ayağa kaldırılması gerekiyor diyorduk. El ele verdik, gönül gönüle verdik Kervansaray Buluşması’nın ilkini 2005 yılında gerçekleştirdik” dedi.

“Bir memleketin geçmişini ayağa kaldıramazsanız, geleceğe güvenle bakamazsınız” diyen Başkan Gürkan, “ Kervansaray Buluşmaları’nın birinci amacı toplumumuzdaki milli birlik ve beraberlin tahsis edilmesidir. Yani Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin dediği gibi “Bir olacağız, diri olacağız” felsefesinin temelini oluşturmaktı. Bu birliktelik aynı zamanda çökmeye yüz tutmuş tarihi eserlerin ayağa kaldırılması, sivil toplum örgütlerinin ilgisinin çekilmesi, vatandaşlarımızda tarih ve kültür bilincinin tesis edilmesini sağlamaktı. Bugün Allaha şükür ayağa kaldırılmamış hiçbir tarihi eserimiz kalmamıştır” ifadelerine yer verdi.

Başkan Gürkan, Şahabe-i Kübra Medresesi’nin de ayağa kaldırılacağını belirterek, “Buradaki temennimiz ve dileğimiz de odur ki Kervansaray Buluşmaları’nın bundan sonraki sürecinde özellikle Ulu Cami’nin kıble kısmında ve batı kısmında bulunan iki medrese var. Biri Şahabe-i Kübra Medresesi, diğeri ise Şahabe-i Şura Medresesi. Kazı alanları boşaltılarak Türkiye’de bir ilk olacak Şahabe-i Kübra Medresesi’nin kendi temelleri üzerinde yükselmesini ayağa kaldıracağız. Ardından Şahabe-i Şura Medresesi’nin tekrar ayağa kaldırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, konuşmasına Battalgazi Belediyesi Akmercan Çöpçüler Korosu’na teşekkür ederek başladı. Çalık, AK Parti’nin belediyecilik anlayışının Malatya’da tezahür ettiğini belirterek, “AK Parti’nin belediyecilik anlayışının Malatya’da tezahür ettiği en önemli ilçelerimizden bir tanesi Battalgazi. Başkanımız, 2004 yılından itibaren birçok hizmeti Battalgazi ile Malatya’mızla buluşturdu.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Battalgazi Belediyesi Akmercan Çöpçüler Korosu muhteşem bir konser verdi. Konser, izleyenlerden büyük alkış aldı.