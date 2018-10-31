9. YÖREX Fuarı'nda FKA standına yoğun ilgi

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle organize edilen Antalya 9. Yörex Yöresel Ürünler Fuarı'nda Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) standı yoğun ilgi gördü.

Fırat Kalkınma Ajansı'nın faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesinde yer alan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinden firmaların ve kurumların katıldığı stantta, yöresel ürünlerden kayısı, kayısı ürünleri, bal, fasulye, orcik, Ağın leblebisi, Pütürge dermanı, çiğköfte sosu, Hozat bez bebekleri, Arapgir mor reyhan çayı ve diğer birçok yöresel ürünün tanıtımı gerçekleştirildi.

ANFAŞ Fuar alanında düzenlenen fuarın açılış programına katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleri fuar alanını gezdi. Fırat Kalkınma Ajansı standını da yakından inceleyen Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleri stanttaki firmalar ve sergilenen ürünler hakkında bilgiler aldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Ajans standını ziyaret ederek, sergilenen ürünleri inceledi.

YÖREX Fuarı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter vekili Abdulvahap Yoğunlu, fuara ajans olarak ilk kez katılım sağladıklarını belirterek, “Antalya'da düzenlenen fuara TRB1 Bölgemizi kapsayan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerimiz olarak katılım sağladık. Fuarda illerimizin coğrafi işaret tescili almış ürünleri başta olmak üzere yöresel birçok ürünü sergileme şansı bulduk. İllerimizden birçok önemli firma standımızda yer aldı. Standımız fuar alanında en çok rağbet gören stantlardan birisi oldu. Firmalarımız getirmiş oldukları ürünlerin neredeyse tamamını pazarlama şansı buldular. Ticaret Bakanlığı'nın büyük mağaza ve zincir mağazaların raflarının yüzde 1'lik kısmında, yöresel ürünlerin satışının yapılması ile ilgili düzenlemesi bilindiği gibi 2015 yılında hayata geçti. Bu düzenleme coğrafi ürün tescili almış yöresel ürünlerimizin ulusal pazarlarda müşterilerin beğenisine sunulması için çok önemli bir fırsat” şeklinde konuştu.

Yoğunlu, fuar kapsamında TRB1 Bölgesinden gelen firmaları ulusa büyük mağaza ve zincir mağazaların satın alma temsilcileriyle bir araya getirdiklerini ifade ederek, “Amacımız bölgemizdeki önemli yöresel ürünlerin ülkemizin önemli market zincirlerindeki raflarında yerlerini almalarıdır. İnşallah fuarın bölgemize bu konuda birçok katkısı olacaktır. Kalkınma ajansı standı olarak çok verimli bir fuar geçirdiğimizi düşünüyorum. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen TOBB başta olmak üzere Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret Borsası ve paydaşlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yoğunlu, Yörex Yöresel Ürünler Fuarı'na bizzat katılımlarından ve işbirlikleri için Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan'a teşekkür etti.

YÖREX Fuarı'na 72 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yöresel ürünleriyle katıldı.

‘Sizin oraların nesi meşhur' sloganıyla düzenlenen fuara, 252 kurum, 135 oda borsa, 19 kalkınma ajansı yöresel ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.