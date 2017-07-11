AB Coğrafi İşaret Tescil Belgesi MTSO’ya verildi

Belge takdim töreninde konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Avrupa Birliğine tescil için 2014 yılında başvurduklarını hatırlattı.

“Gururlu bir gün yaşıyoruz”

Kayısının Malatya için önemine dikkat çeken Erkoç, “Malatya olarak gururlu bir günü hep beraber yaşıyoruz. Malatya ekonomisinin can damarı olan kayısı, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı. Malatya ekonomisinde önemli bir yeri olan ve gelir dağılımında dengeleyici bir unsura sahip olan kayısı Malatyamız ve Türkiyemiz için önem arz ediyor. Biz, 2014 Yılında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili için başvurmuştuk. 13 Ocak 2017 tarihinde askıya çıktı ve 7 Temmuz tarihinde Avrupa Birliği Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanarak resmiyet kazandı. Bu belgeyi almakla kalmayıp bundan sonra da işin takipçisi olacağız ve daha fazla uluslararası pazarlarda yer almanın gayreti içerisinde olacağız. Bu konuda emeği geçen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik’e, Gümrük ve Ticaret bakanımız Bülent Tüfenkci’ye, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve gönülden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Emeği geçenlere teşekkür ediyorum”

Malatya Valisi Ali Kaban ise, kayısının Avrupa Birliği tarafından Coğrafi İşaret Tescilini almasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vali Kaban, Malatya kayısısının Avrupa Birliği Coğrafi işaret tescili alarak hem fiyat hem de stok garantisi sağlamasının Malatya açısından hayati önem taşıdığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

“Kayısı Malatya’nın en değerli mirası”

Avrupa Birliği Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Phil Hogan ise, kayısının Malatya’nın en değerli mirası olduğunu ifade ederek, “Avrupa Birliğinde Coğrafi İşaretleri biz tarımsal ürünlere katma değer sağlayan araçlar olarak görüyoruz. Aynı zamanda kırsal kalkınmaya katma değer sağladığını görüyoruz. Coğrafi işaretler aslında yerel anlamda değerli ve benzersiz olanı küresel anlamda koruyan araçlardır. Malatya kayısısının geleneğini tanımaktan mutluluk duyduğum kadar aynı zamanda coğrafi işaretler bağlamında ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olmasından dolayı da gurur duyuyorum. Aslında bugün burada kutladığımız Malatya kayısısının mirası ve tarihi. Binlerce yıldır devam eden geleneksel ve doğal yöntemlerle üretim, hasat, kükürtleme ve kurutma yöntemlerini, yani mirasını ve tarihini kutluyoruz bugün. Hikayeniz gerçekten 21. yüzyıl için muhteşem bir hikaye. Nesilden nesile yüzyıllarca aktarılmış bir gelenek, miras ve gurur” dedi.

“AB Coğrafi İşaret Tescili bizim için çok önemli”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ise, Türkiye’nin bir yılda ürettiği 730 bin ton yaş kayısı ile dünya lideri konumunda bulunduğunu belirterek “Bunun yüzde 50’si Malatya ilimizde üretilmektedir. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 314 milyar dolar civarında yaş ve kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bunun yüzde 50’si de Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. Bu nedenle Avrupa Birliği Coğrafi işaret tescili bizim için çok önemli” diye konuştu.

Coğrafi işaretlerin, o yöreye ait ürünün özelliklerinin ve kalitesinin korunması, farklı yerlerde üretilen düşük kaliteli ürünlerden ayırt edilmesi, geleneksel lezzetlerin geleceğe aktarılması ve ürünün dünya pazarlarında değer bulması açısından son derece önemli ve faydalı olduğuna dikkat çeken Bakan Çelik, “Özetle coğrafi işaret demek tarım ürünlerinde markalaşma demektir. Türkiye olarak Coğrafi İşaret Tesciline çok önem veriyoruz. Ülkemizdeki ürünlerin coğrafi işaret tescili Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Türkiye’de hali hazırda 209 ürünün ulusal olarak coğrafi işaret tescili alınmış 319 ürün için başvuru süreci devam etmektedir. Malatya kayısısının coğrafi işaret tescili 2001 yılında gerçekleştirilmiştir. Bugün bu tescili AB sathına yaygınlaştırıyoruz. Ülkemizde üretilen kayısının yüzde 50’si Malatya ilimizde üretilmektedir. Bu tören ilimiz ve ülkemiz için bu açıdan çok önemlidir. Malatya kayısısı AB tarafından tescil edildi ve hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Avrupa Birliği Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Komiseri Phil Hogan, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ni Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç’a teslim etti.

TSO Başkanı Erkoç ise Bakan Faruk Çelik ve Avrupa Birliği Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Komiseri Phil Hogan’a kayısı takdim etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki törene, Bakan Faruk Çelik’in yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Avrupa Birliği Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Komiseri Phil Hogan, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, MTSO Meclis Başkan Vekili Aliseydi Ünlü, MTSO Disiplin Kurulu Başkanı Sıddık Özdemir ve Yönetim kurulu üyeleri, Avrupa Birliği Ülkeleri Büyükelçileri, çeşitli bakanlıklarda üst düzey yöneticiler ve çok sayıda davetli katıldı.