ABD’nin ekonomik yaptırımına tepki

Nolu Üniversite Şube Başkanı Yaşar Sakar, yaptığı yazılı basın açıklaması ile son günlerde döviz kurları üzerinden Türkiye’ye yönelik yapılan ekonomik saldırıyı kınadı.

Sakar, yaptığı açıklamada birçok konuda dünya Müslümanlarının ve mazlumlarının ümidi haline gelen Türkiye’nin önünün kesilmesi ve güçsüz kalması için türlü oyunların sergilendiğini belirtti. Sakar, “Bu süreçte terör olayları, Gezi kalkışması, 17/25 Aralık yargı darbesi ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi ülkeyi teslim almaya yönelik kaos senaryoları oluşturulmuştur. Şimdide bu senaryolara yenisi eklenerek döviz kurları üzerinden ülkemize yönelik ekonomik saldırı başlatılmıştır. Ancak bu senaryoların yazarı yada yazarları şunu unutmasın; bugüne kadar üretilen tüm senaryolar nasıl ki hayata geçirilemediyse söz konusu bu girişimin de başarısızlığa uğratılması kaçınılmazdır. Hatta oluşturulan ekonomik krizin fırsata çevrilmesi de bu aziz milletin oynadığı en başarılı sahnelerden bir olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Sakar açıklamasını şöyle tamamladı:

“Cumhurbaşkanımızın önderliği ve Millî İrade”nin birlik ve beraberlik ruhuyla akamete uğratılan nice saldırılar gibi bu badirenin de sağlam irade” ile atlatılacağından şüphemiz yoktur. Eğitim-Bir-Sen Malatya Üniversite şubesi olarak, ülkemize açılan bu ekonomik savaşa karşı kararlılıkla, Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldığımızı kamuoyuna saygıyla arz ederiz.”