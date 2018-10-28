Abdürrahim Albayrak'tan trafik kazası geçiren gence forma jesti

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan fanatik Galatasaraylı Oğuzhan Kılıç'a futbolcuların imzası bulunan bir forma hediye etti.

4 ay önce geçirdiği trafik kazasında babasını ve ablasını kaybeden, kendisi de 3 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra rehabilitasyon amaçlı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Ünitesine alınan 19 yaşındaki Oğuzhan Kılıç, Galatasaray'ın Malatya'ya geldiğini duyunca yakınlarından imzalı forma istedi. Eczacı teknikeri olan Hüseyin Kul'un aracı olmasıyla durumu öğrenen Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Galatasaraylı futbolculara imzalattığı formayı alıp genci hastanede ziyaret etti. Gönül verdiği takımın formasını ve yöneticisini karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamayan Oğuzhan, Abdürrahim Albayrak'a sarılarak teşekkür etti.

Oğuzhan'ın mutluluğu karşısında duygusal anlar yaşayan Albayrak da, Oğuzhan'ın bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.