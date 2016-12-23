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23 Aralık 2016 17:56

Adafı Kartalspor’un amacı futbolcu yetiştirmek

Adafı Kartalspor’un amacı futbolcu yetiştirmek

23 Aralık 2016 17:56

Malatya Amatör futbol ligi takımlarından Adafı Kartalspor gençlere yatırım yapmak istiyor.
Yerel liglerde toplam 8 kategoride yer alan ve bünyesinde lisanslı 200 sporcu bulunduran Adafı Kartalspor’da Kulüp Başkanı Müslüm İpek, amaçlarının genç nesillere spor yaptırmak olduğunu söyledi.
Kendisinin de eski bir futbolcu olduğunu ifade eden Müslüm İpek, “Ben futbolun içinden gelen biriyim. İstanbul’da futbol oynadım, Malatya’da daha önce bazı amatör kulüplerde yöneticilik yaptım. İşin içine girdikten sonra o gencecik çocuklara acıyorsunuz. Yeni bir forma, tekmelik, şort, basit bir malzeme bile onları mutlu ediyor. Adafı Kartlaspor’da Mazlum hocayla beraber mümkün olduğu kadar gençlerimize spor olanağı oluşturmaya çalışıyoruz. Her sezon en az 5 oyuncumuz profesyonel takımlara gidiyor. Sırf maç yapalım diye değil, gençlerimize katkımız olsun diye uğraşıyoruz. Bugün hem Malatya amatöründe hem de Yeni Malatyaspor alt yapısında mutlaka bizden yetişen bir oyuncu vardır. Bu anlamda amatörün futbolcu yetiştiren fabrikasıyız. Avrupa’da 4. Lig diye bilinen ligler amatörden oluşur. Birçok yıldız oradan çıkar. Bizim de 80’li yılların efsane Malatyaspor yıllarına dönmemiz için amatörümüz güçlenmeli. Bugün Mustafa Taşar, Tuncay Selçuk, Emrah Tuncel, Mehmet Budak, Mehmet Topal hepsi amatörden yetişmedir. Son dönemlerde amatörden oyuncu çıkmıyor. Sadece şampiyonluk için takım kuranlar da 2 - 3 yıl para saçıp, oyuncu yetiştirmeden paraları bitince kaybolup gidiyor. Biz buna karşıyız. Bana amatöre vereceğin parayı Yeni Malatyaspor’a ver orada yönetici ol diyorlar. Sanki buraya harcanan para gereksizmiş gibi görülüyor. Oysa ahlaklı ve sağlıklı gençlik, başarılı sporcu istiyorsak önce buradan başlamalıyız” ifadelerlini kullandı.



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