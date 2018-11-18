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Aday adayı Bakan'a temayülde yoğun ilgi

AK Partide Temayül Yoklamasına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Ali Bakan’a’ partililer yoğun ilgi gösterdi.

AK Partide Temayül Yoklamasına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Ali Bakan'a' partililer yoğun ilgi gösterdi.


Temayül yoklamasını değerlendiren Bakan, yoklamanın Malatya'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni etti.


İlginin bir hayli güzel olduğundan söz eden Bakan, "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları milletimize ve parti delegelerimize ve aynı zamanda bizlere de umut vermiştir. Temayül yoklamasının hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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