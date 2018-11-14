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Aday adayı Boyraz'dan MGC'ye ziyaret

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan aday adayı Hulusi Boyraz Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.


Yeşilyurt Belediye Başkan aday adayı Hulusi Boyraz, Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Vahap Güner ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Malatya'nın en büyük ilçesi olan Yeşilyurt Belediye Başkan aday adayı olduğunu ifade eden Bozraz “AK Parti bir dava partisidir. Hizmet için aday oldum, görev verilirse edindiğimiz tecrübe ile Yeşilyurt'a değer katacak hizmetlerde bulunacağız. Bu gün Gazeteciler Cemiyetimizi ziyaret ediyoruz, Başkan Haydar Karaduman'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.


Malatya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Vahap Güner de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Boyaz'a başarılar diliyoruz. Görev yaptığı dönemde basın kuruluşlarımıza verdiği destekleri unutamayız. Yolu açık olsun” diye konuştu.

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